Мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области

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Молодая пара сбила женщину на перекрёстке в тёмное время суток; мотоциклист и пассажирка также получили травмы.

Жительница Куйбышева погибла в ДТП с Kawasaki на перекрёстке в центре города. Трагедия произошла вечером 31 августа около 23:00, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, 25-летний мужчина ехал на японском спорт-байке и на перекрёстке улицы Закраевского и улицы Ленина совершил наезд на 48-летнюю женщину.

От удара мотоцикл отбросило в опору ЛЭП. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены три человека: женщина-пешеход, водитель мотоцикла и 27-летняя пассажирка. Вскоре от полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, 31 августа смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе.