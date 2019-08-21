Новосибирские учителя могут позволить себе iPhone раз в полгода

Коллаж из архивных фото Сиб.фм

Российские учителя должны положить почти пять зарплат на статусный гаджет; новосибирские педагоги должны копить пять с половиной месяцев.

Новосибирск вошёл в десятку городов России по уровню зарплат учителей, но уступил Иркутску среди городов Сибири. Вчера, 31 августа эксперты «Авито Работа» сравнили зарплату педагогов с ценой на новый iPhone, который могут позволить купить родители некоторым ученикам.

Авторы исследования решили сравнить цену нового смартфона Apple iPhone XS Max 512 ГБ, и поделили 123 тысячи рублей на зарплаты учителей. Новосибирск оказался на десятом месте среди городов России — местным учителям со средней зарплатой в 22 440 рублей придётся откладывать все деньги на модный смартфон в течении пяти с половиной месяцев.

Учителя в Москве должны почти три месяца копить на гаджет, зарплата там составляет более 42 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге педагог в среднем зарабатывает 31 тысячу рублей, а это уже почти четыре месяца жестокой экономии. Третьим стал Иркутск, при зарплате в 25 556 рублей здесь копят почти пять месяцев.

Тяжелее всего придётся учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска, новый «айфон» для них как 6,7-7 средних зарплат. Общее среднее значение по России за счёт Москвы говорит о том, что Apple iPhone XS Max — это 4,8 учительских зарплат.

Напомним, 23 августа «Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области.