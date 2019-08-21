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Новосибирские учителя могут позволить себе iPhone раз в полгода

Рубрика: общество

01.09.2019 14:02

Коллаж из архивных фото Сиб.фм

Российские учителя должны положить почти пять зарплат на статусный гаджет; новосибирские педагоги должны копить пять с половиной месяцев.

Новосибирск вошёл в десятку городов России по уровню зарплат учителей, но уступил  Иркутску среди городов Сибири. Вчера, 31 августа эксперты «Авито Работа» сравнили зарплату педагогов с ценой на новый iPhone, который могут позволить купить родители некоторым ученикам.

Авторы исследования решили сравнить цену нового смартфона Apple iPhone XS Max 512 ГБ, и поделили 123 тысячи рублей на зарплаты учителей. Новосибирск оказался на десятом месте среди городов России — местным учителям со средней зарплатой в 22 440 рублей придётся откладывать все деньги на модный смартфон в течении пяти с половиной месяцев.

Учителя в Москве должны почти три месяца копить на гаджет, зарплата там составляет более 42 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге педагог в среднем зарабатывает 31 тысячу рублей, а это уже почти четыре месяца жестокой экономии. Третьим стал Иркутск, при зарплате в 25 556 рублей здесь копят почти пять месяцев.

Тяжелее всего придётся учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска, новый «айфон» для них как 6,7-7 средних зарплат. Общее среднее значение по России за счёт Москвы говорит о том, что Apple iPhone XS Max — это 4,8 учительских зарплат.

Напомним, 23 августа «Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области.

 

Никита Манько

Теги: зарплата гаджеты iPhone учителя

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сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

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Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

вчера 15:02 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

«Папа, мама, я — бездомная семья»: пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

вчера 12:28 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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