Новосибирский промышленник стал бардом и снял фильм о Новосибирске

Фото Никиты Давыденко из архива Сиб.фм

Экс-директор кондитерской фабрики «Созвездие» снял фильм о Новосибирске; пенсионер включил в саундтрек песни друга-барда Александра Бахтина.

Бывший директор завода кондитерских изделий Александр Боровко снял любительский короткометражный фильм об истории Новосибирска. Сегодня, 1 сентября видео «Новосибирск» появилось на YouTube-канале автора.

В фильме прозвучали песни новосибирских исполнителей авторской песни Владислава Ленского «Родной Новосибирск» и Александра Бахтина «Песня о Новосибирске». Также, для съёмок использовались фрагменты фильмов Западно-Сибирской киностудии и видео из архивов автора, снятые в течении последних десяти лет на любительскую камеру.

«Мне нравятся люди в Сибири, потому что они гораздо добрее, чем в Москве.Постоянно помогают, могут на ночь приютить. Или накормить, потому что мы едем автостопом абсолютно без денег», — рассказал один из героев фильма- молодой путешественник.

Известный новосибирец с тремя лабрадорами в очках из Первомайского сквера также рассказал секрет любви к жизни.

«Что все любят — загадка. Все говорят — деньги, поесть, но нет. Все любят, когда их любят. А вот мы, горожане, сами любить всех не можем. Вот и всё (такой парадокс- прим.Сиб.фм)», — сообщил мужчина с собаками.

Автор фильма Александр Боровко работал генеральным директором одного из крупнейших кондитерских предприятий региона «Созвездие» в 2006 году, а с выходом на пенсию бывший промышленник стал автором бардовской песни.

Напомним, 28 августа выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске.