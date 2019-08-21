Новосибирский промышленник стал бардом и снял фильм о Новосибирске

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Новосибирский промышленник стал бардом и снял фильм о НовосибирскеРубрика: общество
01.09.2019 12:38
Фото Никиты Давыденко из архива Сиб.фм
Экс-директор кондитерской фабрики «Созвездие» снял фильм о Новосибирске; пенсионер включил в саундтрек песни друга-барда Александра Бахтина.
Бывший директор завода кондитерских изделий Александр Боровко снял любительский короткометражный фильм об истории Новосибирска. Сегодня, 1 сентября видео «Новосибирск» появилось на YouTube-канале автора.
В фильме прозвучали песни новосибирских исполнителей авторской песни Владислава Ленского «Родной Новосибирск» и Александра Бахтина «Песня о Новосибирске». Также, для съёмок использовались фрагменты фильмов Западно-Сибирской киностудии и видео из архивов автора, снятые в течении последних десяти лет на любительскую камеру.
«Мне нравятся люди в Сибири, потому что они гораздо добрее, чем в Москве.Постоянно помогают, могут на ночь приютить. Или накормить, потому что мы едем автостопом абсолютно без денег», — рассказал один из героев фильма- молодой путешественник.
Известный новосибирец с тремя лабрадорами в очках из Первомайского сквера также рассказал секрет любви к жизни.
«Что все любят — загадка. Все говорят — деньги, поесть, но нет. Все любят, когда их любят. А вот мы, горожане, сами любить всех не можем. Вот и всё (такой парадокс- прим.Сиб.фм)», — сообщил мужчина с собаками.
Автор фильма Александр Боровко работал генеральным директором одного из крупнейших кондитерских предприятий региона «Созвездие» в 2006 году, а с выходом на пенсию бывший промышленник стал автором бардовской песни.
Напомним, 28 августа выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске.
Никита Манько
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