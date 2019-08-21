Ребёнок утонул при переправе на лошади через реку

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Ребёнок утонул при переправе на лошади через рекуРубрика: проиcшествия
01.09.2019 16:18
Фото с сайта iucn.org
В Забайкальском крае произошёл несчастный случай с пятилетним ребёнком; следователи выясняют обстоятельства его гибели.
При переправе через реку на лошади недалеко от села Аккурай Борзинского района Забайкальского края мальчик упал в реку и утонул. Об этом сообщает сайт Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
Как стало известно, днём 31 августа 56-летний мужчина и его внук поехали верхом на лошади искать скот. В нескольких километрах от села, при переправе через реку Борзя, пятилетний мальчик упал с лошади. В течение двух часов мужчина самостоятельно пытался найти ребёнка, а затем вернулся в село.
К поискам подключились не только сотрудники полиции и Росгвардии, МЧС, но и добровольцы поискового отряда имени Кости Долгова. Утром 1 сентября тело ребёнка было найдено.
Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, для выяснения обстоятельств гибели мальчика назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
«Следователи Борзинского межрайонного следственного отдела провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев», — уточнили в ведомстве.
Процессуальное решение будет принято после детального изучения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, 15 июля в Красноярском крае утонул четырёхлетний ребёнок вместе с бабушкой.
Анатолий Якимов
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