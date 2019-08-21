Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под Новосибирском

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Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
01.09.2019 11:24
Фото с сайта pixabay.com
Рецидивист под надзором выпил и напал на товарища; большинство ударов сильно повредили голову и живот.
Застолье с молодым рецидивистом закончилось тяжёлыми травмами для 43-летнего жителя Тогучинского района. Сегодня пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о раскрытии жестокой драки.
Инцидент произошёл в одном из домов посёлка Шахты в ночь с пятницы на субботу, 31 августа. В 02:45 тяжело избитый мужчина поступил в Тогучинскую ЦРБ, врачи нашли у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы, тупую травму живота и разрыв печени.
Вскоре наряд полиции задержал 34-летнего неоднократно судимого местного жителя. Как оказалось, даже нахождение под административным надзором не остановило рецидивиста от жестокого избиения потерпевшего.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.
Напомним, 30 августа криминальный авторитет забил конкурента табуреткой на Алтае.
Никита Манько
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