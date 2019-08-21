Родители обрушили сайт льготных путёвок в детские лагеря Новосибирска

2 балла
+15
66.49 73.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Водитель «Лексуса» и ГБР не поделили парковку у пиццерии в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учителя могут позволить себе iPhone раз в полгода

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский промышленник стал бардом и снял фильм о Новосибирске

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под Новосибирском

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Видео: малыш-мангуст достаёт маму

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

вчера 15:02 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

«Папа, мама, я — бездомная семья»: пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

вчера 12:28 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Родители обрушили сайт льготных путёвок в детские лагеря Новосибирска

Рубрика: общество

01.09.2019 13:00

Скриншоты Сиб.фм, фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы решили массово записать детей в детские лагеря и  вызвали сбой в работе сайта центра «Соло». Сегодня, 1 сентября  родители детей пожаловались Сиб.фм на сбои в работе сайта.

«Сегодня в 08:00 утра стало возможно зарегистрировать ребёнка в лагерь, то есть приобрести муниципальные путевки по субсидированной стоимости на сайте центра "Соло". Естественно, все родители поспешили сделать это, и с утра сайт центра вис и падал от количества запросов. С горем пополам, за 40 минут мне удалось подать заявку. Во всплывающем окне мне посоветовали смотреть информацию в личном кабинете, но он оказался недоступен», — рассказала родитель одного из детей. 

Специалисты утверждают, что сайт устарел, а систему давно не обновляли — работники муниципального центра не успели подготовить информационный ресурс ко дню начала подачи заявок.

«Сайт старенький, внизу страницы стоит копирайт 2012 года и сам сайт не имеет адаптивной мобильной версии. Он сделан на cms bitrix, которая сама по себе обладает достаточно высокими требованиями к ресурсам сервера. Вероятнее всего, систему давно не обновляли, плюс  хостинг с неподходящими параметрами и дает результат крайней нестабильности сайта», — сообщил Сиб.фм программист Илья.

Согласно постановлению мэрии, каждый новосибирский ребёнок от семи до 17 лет имеет право на частичную компенсацию стоимости одной путёвки в летний лагерь — один раз в год. Размер такой субсидии из бюджета Новосибирска составляет пять тысяч рублей.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос по факту работы сайтов школ и детских садов в мэрию Новосибирска.

Напомним, 24 июня, перед летними каникулами, ошибка бухгалтерии не позволила родителям получить медкарты в новосибирском детсаду.

Никита Манько

Теги: интернет дети льготы день знаний

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Водитель «Лексуса» и ГБР не поделили парковку у пиццерии в Новосибирске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учителя могут позволить себе iPhone раз в полгода

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский промышленник стал бардом и снял фильм о Новосибирске

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под Новосибирском

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Видео: малыш-мангуст достаёт маму

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

вчера 16:00 Хроника 0 Коммент.

Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

вчера 15:02 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

«Папа, мама, я — бездомная семья»: пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

вчера 12:28 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
29.04.2019

Всё идёт война народная

Родители погибших героев, чьи имена носят улицы...

Читать далее
Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Читать далее
Image
05.01.2019

МЕМолётность бытия

О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...

Читать далее
Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
31.10.2018

Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram

Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...

Читать далее

Новости по теме

Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета 30.08.2019 Ребёнок сломал ключицу в пьяном ДТП в Хакасии 30.08.2019

Популярное

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Самолёт новосибирских разработчиков может заменить легендарный «к...

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон д...