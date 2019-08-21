Родители обрушили сайт льготных путёвок в детские лагеря Новосибирска

Скриншоты Сиб.фм, фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы решили массово записать детей в детские лагеря и вызвали сбой в работе сайта центра «Соло». Сегодня, 1 сентября родители детей пожаловались Сиб.фм на сбои в работе сайта.

«Сегодня в 08:00 утра стало возможно зарегистрировать ребёнка в лагерь, то есть приобрести муниципальные путевки по субсидированной стоимости на сайте центра "Соло". Естественно, все родители поспешили сделать это, и с утра сайт центра вис и падал от количества запросов. С горем пополам, за 40 минут мне удалось подать заявку. Во всплывающем окне мне посоветовали смотреть информацию в личном кабинете, но он оказался недоступен», — рассказала родитель одного из детей.

Специалисты утверждают, что сайт устарел, а систему давно не обновляли — работники муниципального центра не успели подготовить информационный ресурс ко дню начала подачи заявок.

«Сайт старенький, внизу страницы стоит копирайт 2012 года и сам сайт не имеет адаптивной мобильной версии. Он сделан на cms bitrix, которая сама по себе обладает достаточно высокими требованиями к ресурсам сервера. Вероятнее всего, систему давно не обновляли, плюс хостинг с неподходящими параметрами и дает результат крайней нестабильности сайта», — сообщил Сиб.фм программист Илья.

Согласно постановлению мэрии, каждый новосибирский ребёнок от семи до 17 лет имеет право на частичную компенсацию стоимости одной путёвки в летний лагерь — один раз в год. Размер такой субсидии из бюджета Новосибирска составляет пять тысяч рублей.

Редакция Сиб.фм подготовила запрос по факту работы сайтов школ и детских садов в мэрию Новосибирска.

Напомним, 24 июня, перед летними каникулами, ошибка бухгалтерии не позволила родителям получить медкарты в новосибирском детсаду.