Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

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Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две неделиРубрика: общество
01.09.2019 16:47
Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Молодой человек приехал в Новосибирск работать и пропал; похожего парня недавно видели в одном из кафе.
Иван Байдужа уехал в Новосибирск на две недели и пропал для родственников. Сегодня, 1 сентября поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" опубликовал ориентировку на поиск молодого человека.
Пропавший 23-летний Иван Байдужа имеет рост в 180 см, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Предположительно был одет в футболку, кроссовки и джинсы.
Особой приметой является наколка на большом пальце левой руки. Родные не знают о местонахождении молодого человека с 15 августа.
Комментаторы сообщества написали под постом, что несколько дней назад похожий человек заходил в одно из новосибирских кафе и сообщал, что приехал работать. Однако волонтёры не уверены, что это был именно Иван Байдужа.
Поисковики просят очевидцев обратиться по номеру 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 30 августа голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске.
Никита Манько
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