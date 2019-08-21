Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Молодой человек приехал в Новосибирск работать и пропал; похожего парня недавно видели в одном из кафе.

Иван Байдужа уехал в Новосибирск на две недели и пропал для родственников. Сегодня, 1 сентября поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" опубликовал ориентировку на поиск молодого человека.

Пропавший 23-летний Иван Байдужа имеет рост в 180 см, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Предположительно был одет в футболку, кроссовки и джинсы.

Особой приметой является наколка на большом пальце левой руки. Родные не знают о местонахождении молодого человека с 15 августа.

Комментаторы сообщества написали под постом, что несколько дней назад похожий человек заходил в одно из новосибирских кафе и сообщал, что приехал работать. Однако волонтёры не уверены, что это был именно Иван Байдужа.

Поисковики просят очевидцев обратиться по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 30 августа голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске.