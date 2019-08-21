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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

Рубрика: общество

01.09.2019 16:47

Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Молодой человек приехал в Новосибирск работать и пропал; похожего парня недавно видели в одном из кафе.

Иван Байдужа уехал в Новосибирск на две недели и пропал для родственников. Сегодня, 1 сентября поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" опубликовал ориентировку на поиск молодого человека.

Пропавший 23-летний Иван Байдужа имеет рост в 180 см, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Предположительно был одет в футболку, кроссовки и джинсы.

Особой приметой является наколка на большом пальце левой руки. Родные не знают о местонахождении молодого человека с 15 августа.

Комментаторы сообщества написали под постом, что несколько дней назад похожий человек заходил в одно из новосибирских кафе и сообщал, что приехал работать. Однако волонтёры не уверены, что это был именно Иван Байдужа.

Поисковики просят очевидцев обратиться по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 30 августа голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске.

 

 

 

Никита Манько

Теги: поиски пропавших молодёжь Лиза Алерт

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Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

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сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

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Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

вчера 15:02 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

вчера 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

«Папа, мама, я — бездомная семья»: пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске

вчера 12:55 Общество 0 Коммент.

В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

вчера 12:28 Афиша 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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