Водитель «Лексуса» и ГБР не поделили парковку у пиццерии в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Два автомобиля выезжали с парковки и сошлись в одной точке; аварийные комиссары выяснят виновника столкновения.

Автомобиль ЧОПа и дорогой внедорожник устроили ДТП у пиццерии на «Затулинке». Сегодня, 1 сентября подписчики «АСТ-54» сообщили о столкновении без пострадавших.

Инцидент произошёл сегодня днём у ТЦ на улице Громова, 8/1. По информации подписчиков, седан «Рено Логан» слубжы ГБР выезжал с парковочного кармана и ударил кузовом в левый задний бок внедорожника «Лексус Инфинити».

По версии комментаторов сообщества, дорогой внедорожник с лицами неславянской внешности также выезжал с парковки для разворота через две полосы. Серьёзных повреждений автомобили не получили, обошлось без пострадавших.

Напомним, 30 августа новосибирцы устраняли последствия пронёсшегося над городом шторма, в том числе упавшие деревья на припаркованные авто.