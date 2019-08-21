Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

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Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в БийскеРубрика: общество, проиcшествия
01.09.2019 15:44
Фото из группы "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска» "ВКонтакте"
Женщину-пешехода разорвало пополам из-за уходившего от погони лихача; у погибшей матери-одиночки осталась восьмилетняя дочь.
Страшное ДТП в Бийске омрачило праздник восьмилетней девочке из Бийска в Алтайском крае. Сегодня, 1 сентября очевидцы трагедии рассказали Сиб.фм подробности шокирующей истории.
Инцидент произошёл 31 августа в микрорайоне «Зелёный клин» на улице Советской. По информации ГИБДД по городу Бийску нетрезвый водитель «Тойоты» с пассажиром проигнорировал требование экипажа ДПС остановиться и начал уходить от погони.
В результате «Тойота» на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила 27-летнюю женщину, а затем врезалась в столб. В результате ДТП женщина была буквально разорвана пополам, пассажир «Тойоты» был госпитализирован с тяжёлыми травмами, а виновник аварии отделался ушибами.
«Моя мама была очевидцем страшной аварии, это случилось возле её дома. Женщина жила на "Зелёном клине", у неё осталась восьмилетняя дочка, девушка воспитывала её сама. Мы все соболезнуем родителям погибшей», — рассказала Сиб.фм жительница Бийска на условиях анонимности.
Редакция Сиб.фм будет следить за развитием событий.
Напомним, вечером 31 августа мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области.
Никита Манько
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