Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Фото из группы "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска» "ВКонтакте"

Женщину-пешехода разорвало пополам из-за уходившего от погони лихача; у погибшей матери-одиночки осталась восьмилетняя дочь.

Страшное ДТП в Бийске омрачило праздник восьмилетней девочке из Бийска в Алтайском крае. Сегодня, 1 сентября очевидцы трагедии рассказали Сиб.фм подробности шокирующей истории.

Инцидент произошёл 31 августа в микрорайоне «Зелёный клин» на улице Советской. По информации ГИБДД по городу Бийску нетрезвый водитель «Тойоты» с пассажиром проигнорировал требование экипажа ДПС остановиться и начал уходить от погони.

В результате «Тойота» на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила 27-летнюю женщину, а затем врезалась в столб. В результате ДТП женщина была буквально разорвана пополам, пассажир «Тойоты» был госпитализирован с тяжёлыми травмами, а виновник аварии отделался ушибами.

«Моя мама была очевидцем страшной аварии, это случилось возле её дома. Женщина жила на "Зелёном клине", у неё осталась восьмилетняя дочка, девушка воспитывала её сама. Мы все соболезнуем родителям погибшей», — рассказала Сиб.фм жительница Бийска на условиях анонимности.

Редакция Сиб.фм будет следить за развитием событий.

Напомним, вечером 31 августа мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области.