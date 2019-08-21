«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

Фото пресс-службы Законодательного собрания НСО

Школа им В.С. Чумака в селе Бурмистрово Искитимского района получила пристройку со спортзалом, библиотекой, столовой, станками ЧПУ и лифтом для колясочников; образцовый проект сравнили с лучшими школами в центре Новосибирска.

Село Бурмистрово долго жило без нового здания школы, особенно трудно было детям и учителям последние 17 лет из-за давнего пожара в старом деревянном здании. Директор школы добивался строительства новой пристройки, и в 2012 году началась разработка проектно-сметной документации. Проект поддержали депутаты Законодательного собрания Андрей Шимкив и Евгений Покровский, добившись включения объекта в областную программу наказов. Из бюджета на строительство и оснащение пристройки было выделено 168,7 миллионов рублей. Чуть более года потребовали работы и летом 2019 года «Бердский строительный трест» сдал объект в установленный срок и без нареканий.

«Наказ жителей выполнен. Школа появилась, следующий должен быть клуб!» — заявил на торжественном открытии нового школьного здания председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Новая пристройка вмещает 154 ученика, здесь появились спортивный зал, актовый зал с гримеркой, костюмерной и помещениями для декораций, библиотека, столовая и кабинеты технологии. Мальчики будут занимать обработкой металла и дерева на новейших станках с ЧПУ, девочки смогут заниматься кулинарией и шить на современных программируемых швейных машинах.

Сейчас в Бурмистрово проживает более 1,6 тысяч человек и далее оно планирует развиваться.

«Строительство пристройки к школе будет переломным моментом в развитии села Бурмистрово. Места здесь красивейшие, сюда многие даже из города переезжают. Когда-то здешнее хозяйство было на слуху не только в области, но и в стране — здесь выращивали уток. Сегодня опять инвесторы пришли – будет строиться ферма по производству мяса», – сообщил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Поздравляя школьников с началом нового учебного года, председатель Законодательного собрания вручил директору сертификат на 150 тысяч рублей на приобретение снаряжения для туристского клуба. «Такая прекрасная школа воспитает у своих учеников настоящий сибирский характер. Не секрет, что деревенские ребятишки лучше – пусть простят меня горожане. Никогда не стесняйтесь, что вы деревенские — а гордитесь этим! И коллективу педагогов, и школьникам – самого лучшего!» – пожелал Андрей Шимкив.

Напомним, 2 сентября губернатор Новосибирской области открыл здание средней школы № 216 в Новосибирске.