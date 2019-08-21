Блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища

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Блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училищаРубрика: общество
02.09.2019 16:29
фото Лизы Николаевой из социальной сети Instagram
В сети появились пикантные фотографии красивой блондинки; сделаны снимки на фоне новой «кадетки».
Известная кемеровская блогерша Лиза Николаева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором обворожительная блондинка сидит в сексуальной позе. Несмотря на прохладную погоду, девушка позирует на траве в одном купальнике.
«Доброе утро», – подписано на фотографии.
Примечательно, что снимки сделаны на фоне первого за Уралом Президентского кадетского училища, которое торжественно открыли 1 сентября, в День знаний. Здание было построено за 10 месяцев по поручению Владимира Путина. В настоящее время в нём обучаются 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов.
Напомним, 5 августа телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина.
Никита Минин
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