Блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища

фото Лизы Николаевой из социальной сети Instagram

В сети появились пикантные фотографии красивой блондинки; сделаны снимки на фоне новой «кадетки».

Известная кемеровская блогерша Лиза Николаева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором обворожительная блондинка сидит в сексуальной позе. Несмотря на прохладную погоду, девушка позирует на траве в одном купальнике.

«Доброе утро», – подписано на фотографии.

Примечательно, что снимки сделаны на фоне первого за Уралом Президентского кадетского училища, которое торжественно открыли 1 сентября, в День знаний. Здание было построено за 10 месяцев по поручению Владимира Путина. В настоящее время в нём обучаются 360 кадетов пятых, шестых и седьмых классов.

Напомним, 5 августа телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина.