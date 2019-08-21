Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Якутск

Фото Сергей Сырмолотов

Поломка рефрижератора недалеко от Красноярска заставила водителя распродать груз; несколько тонн мороженого разошлись очень быстро.

Фуру мороженого пришлось распродать в срочном порядке дальнобойщику из Читы. Автомобиль с грузом холодного лакомства ехал из Новосибирска в Якутск. Однако во время пути рефрижератор сломался. По информации Telegram-канала «Погрузка», хозяин груза отказался от товара, переложив стоимость на водителя.

Как рассказал помощник дальнобойщика Сергей Сырмолотов, холодильное оборудование автомобиля не могли починить в течение полутора недель. Всё это время хозяева решали, что делать с товаром.

«В результате они отказались от груза. А его стоимость переложили на водителя», – уточнил Сергей Сырмолотов.

Дальнобойщик не растерялся и решил распродать мороженое. Он дал объявление в социальных сетях о том, что на Северном шоссе в Красноярске будет продаваться пломбир по цене 100 рублей за коробку, а рожки по 300 рублей.

Красноярцы воспользовались случаем и раскупили фуру мороженого за несколько часов. Правда, пришлось немного постоять в очереди.

Напомним, 31 августа в Новосибирске сгорел ларёк с мороженым.