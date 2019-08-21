Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Якутск

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Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в ЯкутскРубрика: общество
02.09.2019 09:55
Фото Сергей Сырмолотов
Поломка рефрижератора недалеко от Красноярска заставила водителя распродать груз; несколько тонн мороженого разошлись очень быстро.
Фуру мороженого пришлось распродать в срочном порядке дальнобойщику из Читы. Автомобиль с грузом холодного лакомства ехал из Новосибирска в Якутск. Однако во время пути рефрижератор сломался. По информации Telegram-канала «Погрузка», хозяин груза отказался от товара, переложив стоимость на водителя.
Как рассказал помощник дальнобойщика Сергей Сырмолотов, холодильное оборудование автомобиля не могли починить в течение полутора недель. Всё это время хозяева решали, что делать с товаром.
«В результате они отказались от груза. А его стоимость переложили на водителя», – уточнил Сергей Сырмолотов.
Дальнобойщик не растерялся и решил распродать мороженое. Он дал объявление в социальных сетях о том, что на Северном шоссе в Красноярске будет продаваться пломбир по цене 100 рублей за коробку, а рожки по 300 рублей.
Красноярцы воспользовались случаем и раскупили фуру мороженого за несколько часов. Правда, пришлось немного постоять в очереди.
Напомним, 31 августа в Новосибирске сгорел ларёк с мороженым.
Анатолий Якимов
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