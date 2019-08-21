ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

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ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в НовосибирскеРубрика: общество
02.09.2019 15:56
Фото с сайта guns.allzip.org
Торговавший госнаградами старьёвщик с ДК «Чкалова» оказался пожилым врачом; мужчина заплатит за попытку продать медаль десятикратный штраф.
Пожилой новосибирец поплатился за торговлю наградами времён Великой Отечественной войны из-под полы. Сегодня, 2 сентября, Дзержинский районный суд отклонил апелляцию старьёвщика по уголовному делу о торговле государственными наградами.
Сотрудники ФСБ раскрыли нелегальную торговлю в сентябре 2018 года. Согласно материалам дела, специалисты вышли на продавца и провели контрольную закупку медали «За отвагу» с последующим задержанием 64-летнего мужчины. У него были изъяты и другие медали, а также наградные знаки, представляющие ценность как госнаграды.
«Обвиняемый сбыл медаль за 2,3 тысячи рублей, а затем отрицал вину, сообщив, что медаль перешла к нему по наследству, а сам он стал якобы жертвой провокации. Суд отклонил апелляцию и назначил штраф в 25 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре Дзержинского района.
По данным ведомства, 65-летний подсудимый характеризуется положительно и продолжает работать врачом на пенсии. Следователи не установили связи, как награды ветеранов Великой Отечественной войны попали к врачу, но по месту работы мужчина имеет положительные характеристики.
Напомним, 30 августа новосибирские дети довели мать до суда, так как принесли в школу патроны времён Великой Отечественной войны.
Никита Манько
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