Гадюка напугала жителей посёлка под Новосибирском

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Гадюка напугала жителей посёлка под НовосибирскомРубрика: общество
03.09.2019 08:02
Фото с сайта Pixabay.com
Жители дома оперативно позвонили правоохранительным органам; спасатели сочли, что угрозы жизням нет, поэтому не приехали на вызов.
Жители пятиэтажного дома на улице Первопроходцев посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области обнаружили змею у себя в подъезде. Об этом сегодня, 2 сентября, рассказало издание «Бердск Online» со ссылкой на начальника ЕДДС Искитимского района Инну Абританову.
По словам представительницы ведомства, жители незамедлительно сообщили о находке районному оперативному дежурному. Информация о происшествии была передана в полицию и МЧС посёлка. Однако, по словам спасателей, змея в скором времени уползла. Жильцы её не трогали, поэтому угрозы их жизням нет. Поэтому специалисты решили, что в выезде на место происшествия нет необходимости.
Отметим, что в регионе это не первый случай, когда люди обнаруживают гадюк у себя дома. Например, жительница Бердска рассказывает, что на соседнем с ней дачном участке змеи живут уже длительное время и не уходят. Жители даже привыкли к ним.
Также в июле 2019 года змею находили жители многоквартирного дома в Первомайском районе Новосибирска. Однако приезда спасателей гадюка не дождалась.
Напомним, в августе 2019 года жители Бердска были напуганы гнездом гадюки на дороге.
Дарья Мелехова
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