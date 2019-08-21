Гадюка напугала жителей посёлка под Новосибирском

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Жители дома оперативно позвонили правоохранительным органам; спасатели сочли, что угрозы жизням нет, поэтому не приехали на вызов.

Жители пятиэтажного дома на улице Первопроходцев посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области обнаружили змею у себя в подъезде. Об этом сегодня, 2 сентября, рассказало издание «Бердск Online» со ссылкой на начальника ЕДДС Искитимского района Инну Абританову.

По словам представительницы ведомства, жители незамедлительно сообщили о находке районному оперативному дежурному. Информация о происшествии была передана в полицию и МЧС посёлка. Однако, по словам спасателей, змея в скором времени уползла. Жильцы её не трогали, поэтому угрозы их жизням нет. Поэтому специалисты решили, что в выезде на место происшествия нет необходимости.

Отметим, что в регионе это не первый случай, когда люди обнаруживают гадюк у себя дома. Например, жительница Бердска рассказывает, что на соседнем с ней дачном участке змеи живут уже длительное время и не уходят. Жители даже привыкли к ним.

Также в июле 2019 года змею находили жители многоквартирного дома в Первомайском районе Новосибирска. Однако приезда спасателей гадюка не дождалась.

Напомним, в августе 2019 года жители Бердска были напуганы гнездом гадюки на дороге.