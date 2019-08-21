Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

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Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлкеРубрика: проиcшествия
02.09.2019 14:06
фото с сайта pixabay.com
Погиб от отравления газом из баллончика ребёнок в одном из районов Якутии; проводится следственная проверка.
Тело 12-летнего мальчика обнаружили 31 августа в поселке Нижний Бестях, сообщает СК РФ по республике Саха (Якутия). Предположительно, ребёнок погиб при отравлении газом из баллончика, который нашли рядом с телом.
В связи с трагедией в посёлке, где жил и учился погибший, отменили празднование Дня знаний, сообщили в управлении образования района. Сейчас СК проводит проверку для выяснения обстоятельств происшествия.
Напомним, в начале года двое детей отравились угарным газом при пожаре в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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