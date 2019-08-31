Избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку

Скриншот из видео "АСТ-54"

Росгвардеец повалил прохожего на землю в ответ на критику;в ведомстве начали служебную проверку.

Двое сотрудников «Росгвардии" ответят за силовое задержание прохожего в частном секторе Октябрьского района. Вчера, 1 сентября скандальное видео появилось в городском сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 30 августа у одного из домов на улице Панишева. По данным очевидцев, мужчина средних лет шёл с бутылкой по улице, когда рядом с ним остановился служебный УАЗ ФГУП «Охрана». Двое сотрудников Росгвардии потребовали у прохожего остановиться.

Мужчина выразил недовольство, активно жестикулируя начал объяснять свою позицию силовикам, после чего развернулся и пошёл в сторону. Один из росгвардейцев догнал прохожего, схватил его за шею и повалил на землю. Очевидцем инцидента стал один из прохожих.

«Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства произошедшего: что там было. Видео было опубликовано буквально два часа назад. Не ранее чем завтра получится получить какую-либо информацию», — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Напомним, 20 июня экс-полицейский ответил за избиение и издевательства над задержанным в отделе полиции Новосибирска.