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Избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку

Рубрика: общество

02.09.2019 07:45

Скриншот из видео "АСТ-54"

Росгвардеец повалил прохожего на землю в ответ на критику;в ведомстве начали служебную проверку.

Двое сотрудников «Росгвардии" ответят за силовое задержание прохожего в частном секторе Октябрьского района. Вчера, 1 сентября скандальное видео появилось в городском сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 30 августа у одного из домов на улице Панишева. По данным очевидцев, мужчина средних лет шёл с бутылкой  по улице, когда рядом с ним остановился служебный УАЗ ФГУП «Охрана». Двое сотрудников Росгвардии потребовали у прохожего остановиться.

Мужчина выразил недовольство, активно жестикулируя начал объяснять свою позицию силовикам, после чего развернулся и пошёл в сторону. Один из росгвардейцев догнал прохожего, схватил  его за шею и повалил на землю. Очевидцем инцидента стал один из прохожих.

«Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства произошедшего: что там было. Видео было опубликовано буквально два часа назад. Не ранее чем завтра получится получить какую-либо информацию», — прокомментировали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Напомним, 20 июня экс-полицейский ответил за избиение и издевательства над задержанным в отделе полиции Новосибирска.

 

Никита Манько

Теги: насилие скандалы Росгвардия проверки

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Животных выпускают из-за решётки в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

сегодня 08:21 Общество 0 Коммент.

Избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку

сегодня 07:45 Общество 0 Коммент.

Мировой рекордсмен по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

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вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

Родные ищут голубоглазого новосибирца уже две недели

вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Водитель «Лексуса» и ГБР не поделили парковку у пиццерии в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Родители обрушили сайт льготных путёвок в детские лагеря Новосибирска

вчера 13:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под Новосибирском

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области

вчера 10:55 Хроника 0 Коммент.

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вчера 08:59 Общество 0 Коммент.

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Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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