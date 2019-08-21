Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

Коллаж фото со страницы Вари Благини и погибшего кота Моти

Блогер-миллионник kamikadze_d перепутал аккаунты и сделал из девушки объект для травли тысяч злых комментаторов; новосибирцы устроили целую кампанию контртравли и добились успеха.

Популярный блогер Дмитрий Иванов, известный в интернете как автор остросоциального канала Kamikadzedead признал ошибку вролике о новосибирской живодёрке. Сегодня, 2 сентября создатель паблика «Сатира без позитива. Новости с овощебазы» опубликовал анонс опровержения.

Поводом для травли стало видео от 31 августа, где в числе прочих новостей Дмитрий Иванов рассказал историю новосибирской живодёрки и прикрепил аккаунт Вари Благини, как оказалось — по ошибке.

«Обязательно поясню ситуацию с новосибирскими живодерками и обвиненной мной девушкой Варварой Благиней (дескать, с её странички продавали кости животных). Я действительно не разобрался и сразу обвинил её. В ближайшем видео подробнее» , — написал Дмитрий Иванов.

За несколько дней девушка стала жертвой травли и угроз в соцсетях.

«Меня оклеветали. На ютуб-канал с 1,5млн подписчиков выложили видео (10:34) где присуждают мне поступки, к которым я не имею никакого отношения. Вот ссылка на страницу девушки, которая вроде как к этому причастна:"..." (страница пользователя под именем "Варвара Благиня" — прим. Сиб.фм) это фейк с моим именем и фамилией. Теперь в мою сторону и в сторону моих родственников сыпятся разнообразные угрозы» , — написала настоящая Варя Благиня.

Владельцы погибшего кота и администраторы сообщества «Остановим новосибирских живодёрок" «ВКонтакте" вступились за Варю Благиню, сообщив: «Эта девушка непричастна, её паспортные данные были использованы подозреваемой для своей фейковой страницы» . Житель Новосибирска Арсений Ярощук организовал интернет-кампанию контртравли в поддержку невиновной девушки в соцсетях. История попала в новосибирские СМИ, и в конце дня блогер Kamikadzedead опубликовал опровержение. До этого момента травля не прекращалась на личной странице девушки.

Корреспондент Сиб.фм обратился к пострадавшей и к Арсению Ярощуку с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, в середине мая серия публикаций Сиб.фм о травле в новосибирской школе защитила семиклассницу и привела к изменению подхода к работе с детьми.