0 балла
+9
66.62 73.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

вчера 19:45 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

вчера 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

вчера 11:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

Рубрика: общество

02.09.2019 23:45

Коллаж фото со страницы Вари Благини и погибшего кота Моти

Блогер-миллионник kamikadze_d перепутал аккаунты и сделал из девушки объект для травли тысяч злых комментаторов; новосибирцы устроили целую кампанию контртравли и добились успеха.

Популярный блогер Дмитрий Иванов, известный в интернете как автор остросоциального канала Kamikadzedead признал ошибку вролике о новосибирской живодёрке. Сегодня, 2 сентября создатель паблика «Сатира без позитива. Новости с овощебазы»  опубликовал анонс опровержения.

Поводом для травли стало видео от 31 августа, где в числе прочих новостей Дмитрий Иванов рассказал историю новосибирской живодёрки и прикрепил аккаунт Вари Благини, как оказалось — по ошибке. 

«Обязательно поясню ситуацию с новосибирскими живодерками и обвиненной мной девушкой Варварой Благиней (дескать, с её странички продавали кости животных). Я действительно не разобрался и сразу обвинил её. В ближайшем видео подробнее» , — написал Дмитрий Иванов.

За несколько дней девушка стала жертвой травли и угроз в соцсетях.

«Меня оклеветали. На ютуб-канал с 1,5млн подписчиков выложили видео (10:34) где присуждают мне поступки, к которым я не имею никакого отношения. Вот ссылка на страницу девушки, которая вроде как к этому причастна:"..." (страница пользователя под именем "Варвара Благиня" — прим. Сиб.фм) это фейк с моим именем и фамилией. Теперь в мою сторону и в сторону моих родственников сыпятся разнообразные угрозы» , — написала настоящая Варя Благиня.  

Владельцы погибшего кота и администраторы сообщества «Остановим новосибирских живодёрок" «ВКонтакте" вступились за Варю Благиню, сообщив: «Эта девушка непричастна, её паспортные данные были использованы подозреваемой для своей фейковой страницы» . Житель Новосибирска Арсений Ярощук организовал интернет-кампанию контртравли в поддержку невиновной девушки в соцсетях. История попала в новосибирские СМИ, и в конце дня блогер Kamikadzedead опубликовал опровержение.  До этого момента травля не прекращалась на личной странице девушки.

Корреспондент Сиб.фм обратился к пострадавшей и к Арсению Ярощуку с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним,  в середине мая серия публикаций Сиб.фм о травле в новосибирской школе защитила семиклассницу и привела к изменению подхода к работе с детьми.

Никита Манько

Теги: блогер права животных соцсети травля

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

вчера 19:45 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

вчера 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

вчера 11:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
27.08.2019

Первому игроку приготовиться

Как стать успешным блогером в городе киберпанка

Читать далее
Image
09.03.2019

Авангардный бит

Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский You...

Читать далее
Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
21.02.2019

Все оттенки белого

Как лабутенам возвращают первоначальный цвет

Читать далее
Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее

Новости по теме

Блогерша из Кузбасса сделала откровенные фото на фоне Президентского училища вчера 16:29 Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске 28.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон д...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке