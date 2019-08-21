Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки

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Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациенткиРубрика: проиcшествия
02.09.2019 18:25
фото с сайта pixabay.com
Жительница села в Красноярском крае после отказа от госпитализации умерла от воспаления паха; врачей проверяют на полиграфе.
Пенсионерка скончалась от флегмоны паха после назначенного врачами лечения. Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю, 61-летняя жительница села Партизанского в течение недели обращалась к врачу местной больницы. Назначенные лекарственные препараты не помогли, и состояние женщины ухудшилось. Она вызвала врача, но, по словам медиков, от экстренной госпитализации отказалась. Вечером того же дня женщина скончалась в своей квартире.
Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Врачи, назначавшие лечение погибшей, пройдут проверку на полиграфе для выяснения всех обстоятельств гибели женщины.
Напомним, в июле пациентка погибла из-за того, что фельдшер ввел ей анальгезирующий препарат, несмотря на аллергию.
Эмиль Фукс
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