Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки

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Жительница села в Красноярском крае после отказа от госпитализации умерла от воспаления паха; врачей проверяют на полиграфе.

Пенсионерка скончалась от флегмоны паха после назначенного врачами лечения. Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю, 61-летняя жительница села Партизанского в течение недели обращалась к врачу местной больницы. Назначенные лекарственные препараты не помогли, и состояние женщины ухудшилось. Она вызвала врача, но, по словам медиков, от экстренной госпитализации отказалась. Вечером того же дня женщина скончалась в своей квартире.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Врачи, назначавшие лечение погибшей, пройдут проверку на полиграфе для выяснения всех обстоятельств гибели женщины.

Напомним, в июле пациентка погибла из-за того, что фельдшер ввел ей анальгезирующий препарат, несмотря на аллергию.