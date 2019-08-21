Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки

2 балла
+14
66.62 73.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

сегодня 20:12 Хроника 0 Коммент.

Осуждённый зашил себе рот после разлуки с женой в Новосибирске

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 18:25

фото с сайта pixabay.com

Жительница села в Красноярском крае после отказа от госпитализации умерла от воспаления паха; врачей проверяют на полиграфе.

Пенсионерка скончалась от флегмоны паха после назначенного врачами лечения. Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю, 61-летняя жительница села Партизанского в течение недели обращалась к врачу местной больницы. Назначенные лекарственные препараты не помогли, и состояние женщины ухудшилось. Она вызвала врача, но, по словам медиков, от экстренной госпитализации отказалась. Вечером того же дня женщина скончалась в своей квартире.

Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Врачи, назначавшие лечение погибшей, пройдут проверку на полиграфе для выяснения всех обстоятельств гибели женщины.

Напомним, в июле пациентка погибла из-за того, что фельдшер ввел ей анальгезирующий препарат, несмотря на аллергию. 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край врач

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

сегодня 20:12 Хроника 0 Коммент.

Осуждённый зашил себе рот после разлуки с женой в Новосибирске

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее
Image
12.01.2017

«Кафе Лемитц»: что-то витает в воздухе

Об одном гамбургском ...

Читать далее
Image
09.12.2016

Самый северный, самый невозможный

История Заполярного театра о...

Читать далее

Новости по теме

Медведи и кабаны спасаются от лесных пожаров на Алтае 31.08.2019 Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта 30.08.2019 Директор турецкой клиники ответила на претензии отца девочки из Красноярска о незаконной пересадке органов 30.08.2019 Мужчина дважды ударил в живот женщину-пристава в Красноярске 28.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске