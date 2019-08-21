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Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 13:17

фото агентства безопасности «Гвардия»

Каждый раз мужчина набирал столько товара, чтобы не попасть под уголовную статью; в поле зрения сотрудников агентства безопасности он попадает не в первый раз.

Сотрудники агентства безопасности задержали в Новосибирске магазинного вора. В поле зрения охранников он попадает не первый раз. И каждый раз мужчина рассказывает историю о том, что у него шестеро детей, которых нужно кормить.

Наказать серийного магазинного вора не так-то просто. Мужчина знает, что кража до 2,5 тысячи рублей относится к мелким и влечёт лишь наложение штрафа или обязательные работы. В этот раз из магазина многодетный отец пытался вынести две упаковки с куриными сердечками и кофе на общую сумму 1800 рублей.

Напомним, 22 августа голодный магазинный вор уснул на месте преступления.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область воровство

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сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

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сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

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Педофилов будут сажать пожизненно

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителей

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

сегодня 08:21 Общество 0 Коммент.

Выпускной на яхтах провела Новосибирская ГЭС для детей без родителей

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку

сегодня 07:45 Общество 0 Коммент.

Мировой рекордсмен по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

сегодня 07:08 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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