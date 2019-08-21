Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

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Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцомРубрика: проиcшествия
02.09.2019 13:17
фото агентства безопасности «Гвардия»
Каждый раз мужчина набирал столько товара, чтобы не попасть под уголовную статью; в поле зрения сотрудников агентства безопасности он попадает не в первый раз.
Сотрудники агентства безопасности задержали в Новосибирске магазинного вора. В поле зрения охранников он попадает не первый раз. И каждый раз мужчина рассказывает историю о том, что у него шестеро детей, которых нужно кормить.
Наказать серийного магазинного вора не так-то просто. Мужчина знает, что кража до 2,5 тысячи рублей относится к мелким и влечёт лишь наложение штрафа или обязательные работы. В этот раз из магазина многодетный отец пытался вынести две упаковки с куриными сердечками и кофе на общую сумму 1800 рублей.
Напомним, 22 августа голодный магазинный вор уснул на месте преступления.
Татьяна Картавых
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