Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

фото агентства безопасности «Гвардия»

Каждый раз мужчина набирал столько товара, чтобы не попасть под уголовную статью; в поле зрения сотрудников агентства безопасности он попадает не в первый раз.

Сотрудники агентства безопасности задержали в Новосибирске магазинного вора. В поле зрения охранников он попадает не первый раз. И каждый раз мужчина рассказывает историю о том, что у него шестеро детей, которых нужно кормить.

Наказать серийного магазинного вора не так-то просто. Мужчина знает, что кража до 2,5 тысячи рублей относится к мелким и влечёт лишь наложение штрафа или обязательные работы. В этот раз из магазина многодетный отец пытался вынести две упаковки с куриными сердечками и кофе на общую сумму 1800 рублей.

Напомним, 22 августа голодный магазинный вор уснул на месте преступления.