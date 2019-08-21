Медведь напал на сторожа в Якутии

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Полиция побывала на месте происшествия; какой будет судьба зверя – неизвестно.

В Мирнинском районе Якутии медведь напал на 28-летнюю женщину-сторожа. Поздно ночью якутянка услышала шум в районе складских помещений и решила посмотреть, кто там орудует. После окрика в темноте начала удаляться чья-то фигура. Сторож бросилась вдогонку. Фигура развернулась и поднялась на задние лапы.

Поняв, что это медведь, женщина бросилась бежать. Медведь погнался за ней и успел ударить её лапой по спине. Однако крики испуганной женщины остановили зверя, и он ретировался в тайгу.

Напомним, 24 августа томские лесорубы встретили сразу дюжину медведей.