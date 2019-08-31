Мировой рекордсмен по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Фото пресс-службы минспорта Красноярского края

Причиной смерти стал несчастный случай; погибший 64-летний спортсмен тренировался в Енисее.

Главный «морж» Красноярского края, пенсионер Николай Петшак погиб во время тренировки. Вчера, 1 сентября информация о трагедии появилась в соцсетях Красноярского края со ссылкой на сообщение регионального минспорта.

Погибшему Николаю Петшак было 64 года, мужчина с 23-х лет занимался холодовым плаванием. В 1994-м году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, в 2012-м стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде, участвовал в заплыве через Берингов пролив, основал и руководил спортивно-оздоровительным центром холодового плавания «Мегаполюс».

«Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию», — написано в сообщении минспорта Красноярского края.

Напомним, 1 сентября в Забайкалье ребёнок утонул при переправе на лошади через реку.