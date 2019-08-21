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На Байкале установили бюст Путина

Рубрика: общество

02.09.2019 11:01

фото и видео со страницы «Типичный Ольхон» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Ольхонского района установили на одноимённом острове бюст гаранта Конституции; люди рассчитывают, что это привлечёт внимание президента к проблемам территории.

Жители Ольхонского района подписали обращение к президенту Владимиру Путину. Люди сообщают о нарушении своих прав. Открытое обращение подписали более трёх тысяч человек.

«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живём на Байкальской природной территории», – говорится в обращении.

Жители также сообщают, что до сих пор не выполнены данные Путиным поручения о строительстве дороги на Ольхон.

С целью привлечь внимание президента люди установили на острове огромный бюст Владимира Путина с надписью «Гарант Конституции». Теперь, шутят местные жители, к президенту можно обратиться «напрямую».

Напомним, путешественников напугал памятник без лица на Алтае.

Татьяна Картавых

Теги: Байкал Иркутская область Путин Владимир

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На Байкале установили бюст Путина

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Жителей Бердска судят за пять незаконно добытых косуль

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Педофилов будут сажать пожизненно

сегодня 09:46 Общество 0 Коммент.

Назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителей

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

сегодня 08:21 Общество 0 Коммент.

Выпускной на яхтах провела Новосибирская ГЭС для детей без родителей

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку

сегодня 07:45 Общество 0 Коммент.

Мировой рекордсмен по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

сегодня 07:08 Хроника 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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