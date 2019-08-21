На Байкале установили бюст Путина

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Жители Ольхонского района установили на одноимённом острове бюст гаранта Конституции; люди рассчитывают, что это привлечёт внимание президента к проблемам территории.

Жители Ольхонского района подписали обращение к президенту Владимиру Путину. Люди сообщают о нарушении своих прав. Открытое обращение подписали более трёх тысяч человек.

«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живём на Байкальской природной территории», – говорится в обращении.

Жители также сообщают, что до сих пор не выполнены данные Путиным поручения о строительстве дороги на Ольхон.

С целью привлечь внимание президента люди установили на острове огромный бюст Владимира Путина с надписью «Гарант Конституции». Теперь, шутят местные жители, к президенту можно обратиться «напрямую».

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