На Байкале установили бюст Путина

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На Байкале установили бюст ПутинаРубрика: общество
02.09.2019 11:01
фото и видео со страницы «Типичный Ольхон» в социальной сети «ВКонтакте»
Жители Ольхонского района установили на одноимённом острове бюст гаранта Конституции; люди рассчитывают, что это привлечёт внимание президента к проблемам территории.
Жители Ольхонского района подписали обращение к президенту Владимиру Путину. Люди сообщают о нарушении своих прав. Открытое обращение подписали более трёх тысяч человек.
«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живём на Байкальской природной территории», – говорится в обращении.
Жители также сообщают, что до сих пор не выполнены данные Путиным поручения о строительстве дороги на Ольхон.
С целью привлечь внимание президента люди установили на острове огромный бюст Владимира Путина с надписью «Гарант Конституции». Теперь, шутят местные жители, к президенту можно обратиться «напрямую».
Напомним, путешественников напугал памятник без лица на Алтае.
Татьяна Картавых
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