Назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителей

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Аналитики издания «Коммерсантъ» составили рейтинг зарплаты учителей в Сибири; Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров.

Перед началом учебного года аналитики издательского дома «Коммерсантъ» составили рейтинг зарплаты учителей в Сибири.

Самые высокие доходы имеют педагоги Красноярского края – более 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте Иркутская область – 37,9 тысячи. На третьем Кемеровская область – немногим более 35 тысяч.

Новосибирские педагоги укрепились на четвёртой позиции с доходом в 33,5 тысячи рублей.

Меньше всех в Сибири получают учителя Алтайского края – 24 тысячи рублей, и Республики Алтай – 27 тысяч.

Напомним, Новосибирск вошёл в десятку городов России по уровню зарплат учителей.