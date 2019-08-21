Назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителей

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Назван сибирский регион с самой высокой зарплатой учителейРубрика: общество
02.09.2019 09:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Аналитики издания «Коммерсантъ» составили рейтинг зарплаты учителей в Сибири; Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров.
Перед началом учебного года аналитики издательского дома «Коммерсантъ» составили рейтинг зарплаты учителей в Сибири.
Самые высокие доходы имеют педагоги Красноярского края – более 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте Иркутская область – 37,9 тысячи. На третьем Кемеровская область – немногим более 35 тысяч.
Новосибирские педагоги укрепились на четвёртой позиции с доходом в 33,5 тысячи рублей.
Меньше всех в Сибири получают учителя Алтайского края – 24 тысячи рублей, и Республики Алтай – 27 тысяч.
Напомним, Новосибирск вошёл в десятку городов России по уровню зарплат учителей.
Татьяна Картавых
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