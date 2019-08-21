Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

фото группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

В Дзержинском районе упитанный кот засунул лапку в батарею и не смог её вытащить; на помощь выехал экипаж спасателей.

Жительница Новосибирска обратилась к спасателям с просьбой помочь её увесистому питомцу, который просунул лапу между секциями батареи и не смог её вытащить. Информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в доме на улице Гоголя в Дзержинском районе. Хозяйка животного как могла поддерживала кота до приезда спасателей. К счастью, отопление пока не включили, и упитанный зверь не получил ожогов.

«С помощью монтажки спасатели немного раздвинули пластины батареи и освободили лапу животного. Вся спасательная операция заняла около минуты», – говорится в сообщении.

Комментаторы посочувствовали бедному животному. Однако их встревожил не столько случай с батареей, сколько то, что женщина довела кота до ожирения.

Напомним, 19 августа из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске.