Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

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Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного котаРубрика: общество, проиcшествия
02.09.2019 16:44
фото группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»
В Дзержинском районе упитанный кот засунул лапку в батарею и не смог её вытащить; на помощь выехал экипаж спасателей.
Жительница Новосибирска обратилась к спасателям с просьбой помочь её увесистому питомцу, который просунул лапу между секциями батареи и не смог её вытащить. Информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл в доме на улице Гоголя в Дзержинском районе. Хозяйка животного как могла поддерживала кота до приезда спасателей. К счастью, отопление пока не включили, и упитанный зверь не получил ожогов.
«С помощью монтажки спасатели немного раздвинули пластины батареи и освободили лапу животного. Вся спасательная операция заняла около минуты», – говорится в сообщении.
Комментаторы посочувствовали бедному животному. Однако их встревожил не столько случай с батареей, сколько то, что женщина довела кота до ожирения.
Напомним, 19 августа из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске.
Никита Минин
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