Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В день проведения школьных линеек внезапно закрылся цветочный магазин, в котором родители первоклассников заказали цветы.

В Новосибирске новый учебный год для некоторых школьников начался с неприятной ситуации: без предупреждения в Железнодорожном районе закрылся цветочный магазин, в котором многие родители первоклассников заказали букеты ко Дню знаний. Об этом Сиб.фм рассказал внёсший предоплату за цветы Стас Соколов.

«Букет был заказан за неделю до праздника в магазине на Владимирской, 1. Салон на массиве работает уже семь лет, поэтому никаких опасений не возникло. 2 сентября линейка начинается в 10:00, в 9:00 мы подходим к магазину и видим, что он закрыт. Стучали – тишина. Телефоны не работают, страница "ВКонтакте" удалена. Ребёнок плачет, День знаний испорчен», – рассказывает Стас.

При помощи участкового он нашёл женщину, хозяйку магазина. Она призналась, что накануне вечером её выгнали из помещения арендаторы. Женщина признала свою вину, однако деньги возвращать отказалась. Вместо этого она предложила обещанный букет – однако линейка прошла, и он уже никому не нужен.

Правоохранитель не стал принимать заявление и предложил взять с флористки расписку.

Напомним, 28 августа Сиб.фм выяснил, сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске.