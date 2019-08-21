Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

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Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в ТулунеРубрика: общество
02.09.2019 17:13
Фото предоставлено Сиб.фм Романом Шалёнкиным.
Сотни бездомных собак заселили пустынные окрестности посёлка; многие хотят переехать, но не шахтёры.
Новосибирский фотограф Роман Шалёнкин сфотографировал горы смытых изб и полёгший лес на месте отступившего наводнения. Сегодня, 2 сентября, он рассказал Сиб.фм о ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области.
На днях фотограф ехал со съёмки на угольном разрезе для энергетической корпорации, когда заметил множество одинаково поваленных деревьев, и решил углубиться в лес в сумерках.
«Я заметил, что в глубине леса темнеют, сбившись в кучу, останки домов. Ни одной человеческой души, давящая тишина вокруг. Только протяжный вой и злобное рычание десятков собак раздаются над лесом. Не дай бог остаться на улице без машины, думал я», – сообщил Сиб.фм Роман Шалёнкин.
В окрестностях Тулуна сейчас находятся огромные стаи бродячих собак общим количеством около 300 особей, которые представляют опасность для людей – экстренные службы ведут отлов животных, пишут СМИ. Однако местные жители рассказали фоторепортёру, что животных отстреливают.
Новосибирец рассказал, что в самом посёлке полным ходом идут работы по устранению последствий стихии – половину посёлка уже разровняли бульдозерами, экскаваторами и другой строительной техникой.
«Больше всего пострадал город Тулун. Я проезжал его – сейчас там ведутся работы по устранению хаоса, который причинила стихия. Но половина города ещё потоплена. Люди получают сухпаёк и матпомощь от "Иркутскэнерго", им вроде выплачивают компенсацию 40-45 тысяч за квадратный метр. Большинство людей разъехалось кто куда: по деревням, гостиницам, кто-то решил переехать, воспользовавшись ситуацией. Трудно будет шахтёрам – они работают на соседнем разрезе, у них тут семьи, но не стало больше домов», – рассказал Роман Шалёнкин.
Фотокорреспондент добавил, что не видел мародёров – им трудно будет поживиться, так как всё разрушено. Сейчас дорога на Тулун восстановлена, и каждый может сам увидеть последствия катастрофы.
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Паводки в Иркутской области начались в конце июня после обильных дождей. По официальным данным, погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков.
Напомним, 27 июля флешмоб по спасению собак затопленного Тулуна запустили в России.
Никита Манько
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