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Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

Рубрика: общество

02.09.2019 17:13

Фото предоставлено Сиб.фм Романом Шалёнкиным.

Сотни бездомных собак заселили пустынные окрестности посёлка; многие хотят переехать, но не шахтёры.

Новосибирский фотограф Роман Шалёнкин сфотографировал горы смытых изб и полёгший лес на месте отступившего наводнения. Сегодня, 2 сентября, он рассказал Сиб.фм о ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области.

На днях фотограф ехал со съёмки на угольном разрезе для энергетической корпорации, когда заметил множество одинаково поваленных деревьев, и решил углубиться в лес в сумерках.

«Я заметил, что в глубине леса темнеют, сбившись в кучу, останки домов. Ни одной человеческой души, давящая тишина вокруг. Только протяжный вой и злобное рычание десятков собак раздаются над лесом. Не дай бог остаться на улице без машины, думал я», – сообщил Сиб.фм Роман Шалёнкин.

В окрестностях Тулуна сейчас находятся огромные стаи бродячих собак общим количеством около 300 особей, которые представляют опасность для людей – экстренные службы ведут отлов животных, пишут СМИ. Однако местные жители рассказали фоторепортёру, что животных отстреливают. 

Новосибирец рассказал, что в самом посёлке полным ходом идут работы по устранению последствий стихии – половину посёлка уже разровняли бульдозерами, экскаваторами и другой строительной техникой. 

«Больше всего пострадал город Тулун. Я проезжал его – сейчас там ведутся работы по устранению хаоса, который причинила стихия. Но половина города ещё потоплена. Люди получают сухпаёк и матпомощь от "Иркутскэнерго", им вроде выплачивают компенсацию 40-45 тысяч за квадратный метр. Большинство людей разъехалось кто куда: по деревням, гостиницам, кто-то решил переехать, воспользовавшись ситуацией. Трудно будет шахтёрам – они работают на соседнем разрезе, у них тут семьи, но не стало больше домов», – рассказал Роман Шалёнкин.

Фотокорреспондент добавил, что не видел мародёров – им трудно будет поживиться, так как всё разрушено. Сейчас дорога на Тулун восстановлена, и каждый может сам увидеть последствия катастрофы.

 
 
 
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Публикация от Роман Шаленкин (@shalenkin)

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после обильных дождей. По официальным данным, погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков.

Напомним, 27 июля флешмоб по спасению собак затопленного Тулуна запустили в России.

 

Никита Манько

Теги: наводнения фотография бродячие животные Разруха

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