Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

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Решение Центрального районного суда по делу Виктора Козодоя, обвиняющего действующего мэра в нарушении правил ведения предвыборной кампании, осталось без изменений; мэр Анатолий Локоть продолжает предвыборную гонку.

Кассационная жалоба кандидата в мэры Новосибирска Виктора Козодоя на решение Центрального районного суда осталась без удовлетворения. Представитель оппозиции пытался доказать, что действующий глава города использует служебное положение для агитации.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 29 августа суд первой инстанции не нашёл нарушений в действиях Анатолия Локтя, который пытается переизбраться на второй срок.

Представитель мэра – Богдан Кучеренко – заявил корреспонденту Сиб.фм, что решением Новосибирского областного суда он удовлетворён полностью.

А вот представляющая интересы Виктора Козодоя исполнительный директор Агентства юридических и бухгалтерских услуг «Открытие» Татьяна Брылёва отметила, что борьба на этом не закончена и истец будет подавать кассационную жалобу в Президиум Новосибирского областного суда.

Напомним, 2 сентября стало известно, что три четверти новосибирцев определились с кандидатурой будущего мэра.