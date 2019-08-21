Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

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Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦРубрика: общество
02.09.2019 11:21
ФОТО И ВИДЕО СО СТРАНИЦЫ ВАДИМА МАХОРОВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Во время путешествия по Дальнему Востоку известный фотохудожник Вадим Махоров снял на видео, как работает ТЭЦ в городе Артёме Приморского края; предприятие было введено в эксплуатацию в 1936 году.
Фото и видео озера с лотосами возле ТЭЦ, расположенной недалеко от владивостокского аэропорта, снял руфер из Новосибирска. Об этом Вадим Махоров рассказал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Для меня это место было настоящим открытием. На первый взгляд ничего особенного, лотосы я увидел на Дальнем Востоке тогда не в первый раз», – написал фотохудожник.
По словам новосибирца, местные жители здесь купаются и загорают. Они видят на озере Карасином тёплую воду и красивые цветы. Однако Вадим Махоров увидел здесь технический водный резервуар для нужд Артёмовской ТЭЦ, отстойники со щелочной водой.
Автор отметил, что съёмки фото и видео были сделаны при пасмурной погоде. Зрелище действительно завораживающее. На фоне восьми градирен – сооружений для охлаждения воды, и дымящихся труб электроцентрали.
Вадим Махоров уточнил, что Артёмовская ТЭЦ, введённая в эксплуатацию в 1936 году, скоро будет закрыта в связи с сильным устареванием и высоким износом оборудования.
Напомним, 29 августа Вадим Махоров показал фотографии Горного Алтая.
Анатолий Якимов
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