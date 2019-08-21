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Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

Рубрика: общество

02.09.2019 17:44

Фото правительства Новосибирской области

Глава области принял участие в церемонии открытия школы № 216; новое учебное заведение начало работать в Плющихинском жилмассиве.

С началом учебного года всех жителей Новосибирской области поздравил губернатор Андрей Травников. Он проверил готовность здания средней школы № 216 к началу занятий, побывал в нескольких кабинетах, в спортивном и актовом залах.

На торжественной линейке глава региона отметил, что это особенный день для всех жителей Плющихинского жилмассива. 

«Здесь, в быстрорастущем районе, открывается новая большая школа. Мы понимаем, что и этого здания недостаточно. Но самый главный шаг – первый шаг – сделан, а значит, будут открываться и новые школы. Готовьтесь к полноценной, насыщенной, интересной школьной жизни, добивайтесь успехов и формируйте славу вашей школы!» – пожелал учащимся Андрей Травников.

По словам губернатора, в этом году свои двери открыли шесть новых или полностью реконструированных учебных заведений. Кроме школы № 216, в микрорайоне «Чистая слобода» была открыта школа № 215. Среди сибирских регионов Новосибирская область лидирует по количеству возводимых образовательных учреждений. До 2024 года в рамках национальных проектов и федеральных программ Новосибирской области предстоит построить ещё по 48 детских садов и средних школ.

Как пояснил глава региона, средняя школа № 216 была построена в рамках реализации федеральной программы «Жилище». 

«Мы стараемся использовать все возможности для решения задачи увеличения мест в школах, работаем в рамках нацпроекта "Образование" и других федеральных программ. Возможности по увеличению объёмов строительства в последующие годы есть. Но не менее важный подход – подбирать оптимальные проекты, чтобы не получалось так, что в одном месте мы возводим дворцы знаний, а в другом жители ждут и не знают, куда отправить детей учиться», – подчеркнул Андрей Травников.

Он также сообщил, что первое время в средней школе № 216 проектная мощность будет превышена практически вдвое. Однако здание позволяет пройти этот период с приемлемым уровнем комфорта. В связи с тем, что на территории Плющихинского жилого массива ещё не сданы все дома и не все жильцы въехали, в ближайшее время будет изучаться вопрос по строительству ещё одной школы на 1100 мест. Совместно с городом участок уже подобран. Сейчас перед правительством области стоит задача включить эту школу в одну из федеральных программ.

Кроме того, губернатор посетил торжественную линейку в экономическом лицее Новосибирска, входящем в топ-500 лучших школ России. Здесь он также осмотрел учебные классы и помещения лицея, сказал напутственные слова учащимся. Кроме того, с представителями учреждения Андрей Травников обсудил перспективы его развития.

Напомним, 30 августа стало известно, что Андрей Травников поддержал создание математического центра в Новосибирской области.

Анатолий Якимов

Теги: школы образование Правительство Новосибирской области Новосибирск

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