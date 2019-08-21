«Ножом облегчил ей дыхание»: отец убил больную двухмесячную дочь

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне
Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры
Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота
В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта
Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
«Ножом облегчил ей дыхание»: отец убил больную двухмесячную дочьРубрика: проиcшествия
02.09.2019 15:42
фото с сайта pixabay.com
Житель Саратова убил свою дочь с врождённой патологией; мужчина считает, что облегчил страдания девочки.
Отец жестоко убил свою больную двухмесячную дочь, сообщает СК РФ по Саратовской области. Мужчина с супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью находились дома. Когда женщина ушла в магазин, супруг отнёс девочку на чердак и ударил ножом в шею. Младенец от полученных травм скончался на месте.
О преступлении стало известно благодаря визиту органов опеки. 38-летний мужчина рассказал сотрудникам, что «ножом облегчил дыхание» девочке, которая тяжело дышала, сообщают саратовские СМИ. Во время убийства в доме находился малолетний сын, которого органы опеки изъяли из семьи.
В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». До принятия окончательного решения мужчина помещён в спецприёмник.
Напомним, 27 августа тело младенца в пакете обнаружил дворник в Абакане.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне
Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры
Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота
В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта
Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное