«Ножом облегчил ей дыхание»: отец убил больную двухмесячную дочь

2 балла
+14
66.62 73.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

сегодня 20:12 Хроника 0 Коммент.

Осуждённый зашил себе рот после разлуки с женой в Новосибирске

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Ножом облегчил ей дыхание»: отец убил больную двухмесячную дочь

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 15:42

фото с сайта pixabay.com

Житель Саратова убил свою дочь с врождённой патологией; мужчина считает, что облегчил страдания девочки. 

Отец жестоко убил свою больную двухмесячную дочь, сообщает СК РФ по Саратовской области. Мужчина с супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью находились дома. Когда женщина ушла в магазин, супруг отнёс девочку на чердак и ударил ножом в шею. Младенец от полученных травм скончался на месте. 

О преступлении стало известно благодаря визиту органов опеки. 38-летний мужчина рассказал сотрудникам, что «ножом облегчил дыхание» девочке, которая тяжело дышала, сообщают саратовские СМИ. Во время убийства в доме находился малолетний сын, которого органы опеки изъяли из семьи.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». До принятия окончательного решения мужчина помещён в спецприёмник.

Напомним, 27 августа тело младенца в пакете обнаружил дворник в Абакане. 

Эмиль Фукс

Теги: убийство младенец

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

сегодня 20:12 Хроника 0 Коммент.

Осуждённый зашил себе рот после разлуки с женой в Новосибирске

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

сегодня 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне

сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее
Image
26.05.2015

Странная история

Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...

Читать далее

Новости по теме

Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах сегодня 20:12 «Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде 31.08.2019 Хабаровская людоедка рассказала, почему убила дворника 30.08.2019 Ревнивый муж сжёг дом вместе с отцом и женой 30.08.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске