«Ножом облегчил ей дыхание»: отец убил больную двухмесячную дочь

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Житель Саратова убил свою дочь с врождённой патологией; мужчина считает, что облегчил страдания девочки.

Отец жестоко убил свою больную двухмесячную дочь, сообщает СК РФ по Саратовской области. Мужчина с супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью находились дома. Когда женщина ушла в магазин, супруг отнёс девочку на чердак и ударил ножом в шею. Младенец от полученных травм скончался на месте.

О преступлении стало известно благодаря визиту органов опеки. 38-летний мужчина рассказал сотрудникам, что «ножом облегчил дыхание» девочке, которая тяжело дышала, сообщают саратовские СМИ. Во время убийства в доме находился малолетний сын, которого органы опеки изъяли из семьи.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». До принятия окончательного решения мужчина помещён в спецприёмник.

Напомним, 27 августа тело младенца в пакете обнаружил дворник в Абакане.