Осуждённый зашил себе рот после разлуки с женой в Новосибирске

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Заключённый поженился и попросил свидания с женой; по версии ФСИН встреча затянулась и супругов разлучили силой.

Осуждённый из Новосибирска Александр Вахрушев проколол себе губы, попав в штрафной изолятор исправительного центра. Сегодня, 2 сентября пресс-служба ГУ ФСИН по Новосибирской области прокомментировала ТАСС молчаливый протест.

Инцидент произошёл 28 августа в УФИЦ при колонии строгого режима №8 в Дзержинском районе Новосибирска. По данным СМИ, заключённому якобы не дали свидание с женой после регистрации брака и после жалоб поместили в штрафной изолятор. Новобрачная Алёна Вахрушева рассказала об избиении со стороны сотрудников, после чего осуждённый зашил себе рот. Затем сотрудники разорвали нитки и не оказали медицинской помощи, утверждала супруга.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области сообщили ТАСС, что медицинские работники оказали помощь заключённому, а при медицинском осмотре повреждений обнаружено не было. Согласно официальной версии, микропроколы верхней и нижней губы не представляют никакой опасности для здоровья молодого человека.

Причиной строгих санкций стал не возврат заключённого после регистрации брака в установленный срок, по данным УФСИН мужчина был задержан 29 августа.

Напомним, в апреле матери заключённых остановили пытки в новосибирской ИК-3, что обернулось уголовным делом и увольнениями.