Педофилов будут сажать пожизненно

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Законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов, внесли в Госдуму; максимальным наказанием станет пожизненное заключение.

В Государственную думу внесён проект закона об ужесточении наказания для педофилов. В документе предлагается пожизненное заключение за занятия сексом с детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Также авторы законопроекта предлагают отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей.

Документ также предлагает приравнять к сексуальным преступлениям изготовление, приобретение, распространение и демонстрацию материалов с порнографическим изображением детей, сообщает «Информинг».

Отягчающими обстоятельствами будет считаться совершение преступлений работниками сферы образования, спорта, культуры и искусства.

Напомним, в Новосибирске несколько месяцев разыскивают маньяка-педофила.