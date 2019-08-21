Педофилов будут сажать пожизненно

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Педофилов будут сажать пожизненноРубрика: общество
02.09.2019 09:46
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов, внесли в Госдуму; максимальным наказанием станет пожизненное заключение.
В Государственную думу внесён проект закона об ужесточении наказания для педофилов. В документе предлагается пожизненное заключение за занятия сексом с детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Также авторы законопроекта предлагают отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей.
Документ также предлагает приравнять к сексуальным преступлениям изготовление, приобретение, распространение и демонстрацию материалов с порнографическим изображением детей, сообщает «Информинг».
Отягчающими обстоятельствами будет считаться совершение преступлений работниками сферы образования, спорта, культуры и искусства.
Напомним, в Новосибирске несколько месяцев разыскивают маньяка-педофила.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта
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