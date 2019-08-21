Пенсионерка из Красноярского края перевела мошенникам 2 миллиона рублей

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Доверчивая женщина в течение года переводила злоумышленникам деньги; мошенники всё еще находятся на свободе.

В сентябре прошлого года 80-летней женщине позвонил неизвестный и предложил вложить деньги под большие проценты, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Пенсионерка согласилась и перевела 20 тысяч рублей.

Мошенники продолжали поддерживать общение с потерпевшей до мая 2019 года. За это время женщина сделала 18 переводов неизвестным на сумму больше 2 миллионов рублей. Женщина поняла, что попалась на уловки злоумышленников, когда обещанные проценты от вкладов не поступили на счёт.

Сейчас органы разыскивают подозреваемых; неизвестным грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество».

Напомним, в августе новосибирцам приходили сообщения от мошенников, которые представлялись сотрудниками фонда социального страхования.