Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

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Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурмеРубрика: общество
03.09.2019 18:11
Фото с сайта Pixabay.com
Основатели новосибирской сети «Дядя Дёнер» рассказали о секретах успеха и «хайпе» на имени родственника Дерипаски; новосибирская шаурма готовится к открытию 100-150 точек в столице России.
Антон Лыков, основатель сети шаурменных «Дядя Дёнер», планирует в ближайшее время открыть фирменные точки в Москве. Об этом в конце августа предприниматель рассказал ведущему экономическому изданию Forbes.
Предприниматель сообщил журналисту, что совместно с партнёром Антоном Горестовым принял решение открыть в столице России около 100-150 шаурменных. Бизнесмены увидели много одиночных точек по продаже шаурмы, но отсутствие качественной и проверенной сети шаурменных, которая была бы известна в городе. Запуск такого количества точек предприниматели оценили в 300-400 миллионов рублей из-за необходимости иметь своё производство и соблюдать стандарты гигантов фастфуда.
Основатели «Дяди Дёнера» рассказали Forbes историю успеха, как из убыточного кафе на Центральном рынке Новосибирска развились в сеть из 115 точек в 10 городах России. Свою первую шаурменную бизнесмен открыл на цокольном этаже, где основную клиентскую базу составляли таксисты и водители. Однако за 10 лет, благодаря помощи знакомых и инвесторов, Антону удалось открыть точки по всей России и обзавестись советом директоров.
За 2018 год, исходя из данных компании, выручка фирмы составила около 0,5 миллиарда рублей.
По данным автора Forbes, сеть дёнер-кафе с контролем стандартов может стать альтернативой «знаменитым» нелегальным палаткам, с которыми боролись московские власти.
Напомним, в сентябре 2018 года известную сеть магазинов суши продавали в Новосибирске
Дарья Мелехова
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