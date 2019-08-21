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Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

Рубрика: общество

03.09.2019 18:11

Фото с сайта Pixabay.com

Основатели новосибирской сети «Дядя Дёнер» рассказали о секретах успеха и «хайпе» на имени родственника Дерипаски; новосибирская шаурма готовится к открытию 100-150 точек в столице России.

Антон Лыков, основатель сети шаурменных «Дядя Дёнер», планирует в ближайшее время открыть фирменные точки в Москве. Об этом в конце августа предприниматель рассказал ведущему экономическому изданию Forbes

Предприниматель сообщил журналисту, что совместно с партнёром Антоном Горестовым принял решение открыть в столице России около 100-150 шаурменных. Бизнесмены увидели много одиночных точек по продаже шаурмы, но отсутствие качественной и проверенной сети шаурменных, которая была бы известна в городе. Запуск такого количества точек предприниматели оценили в 300-400 миллионов рублей из-за необходимости иметь своё производство и соблюдать стандарты гигантов фастфуда.

Основатели «Дяди Дёнера» рассказали Forbes историю успеха, как из убыточного кафе на Центральном рынке Новосибирска развились в сеть из 115 точек в 10 городах России. Свою первую шаурменную бизнесмен открыл на цокольном этаже, где основную клиентскую базу составляли таксисты и водители. Однако за 10 лет, благодаря помощи знакомых и инвесторов, Антону удалось открыть точки по всей России и обзавестись советом директоров.

За 2018 год, исходя из данных компании, выручка фирмы составила около 0,5 миллиарда рублей. 

По данным автора Forbes, сеть дёнер-кафе с контролем стандартов может стать альтернативой «знаменитым» нелегальным палаткам, с которыми боролись московские власти.

Напомним, в сентябре 2018 года известную сеть магазинов суши продавали в Новосибирске

 

 

Дарья Мелехова

Теги: предпринимательство фастфуд Новосибирск

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сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

сегодня 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

сегодня 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Политика 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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