Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

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Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентябряРубрика: общество
02.09.2019 08:21
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Синоптики рассказали, каким будет первый рабочий день сентября; возможен дождь.
В первый рабочий день сентября в Новосибирске по-настоящему осенняя погода.
Температура воздуха 2 сентября не поднимется выше отметки + 15 градусов Цельсия. Метеорологи не исключают, что в течение дня возможны дожди. Солнце всё время будет прятаться за тучи.
Весь день в Новосибирске будет дуть юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Скорость порывов может достигать 8 метров в секунду.
Ночью столбик термометра опустится до отметки + 10 градусов.
Напомним, 30 августа по Новосибирску внезапно пронёсся ураган.
Татьяна Картавых
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Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура
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