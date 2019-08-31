Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

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Синоптики рассказали, каким будет первый рабочий день сентября; возможен дождь.

В первый рабочий день сентября в Новосибирске по-настоящему осенняя погода.

Температура воздуха 2 сентября не поднимется выше отметки + 15 градусов Цельсия. Метеорологи не исключают, что в течение дня возможны дожди. Солнце всё время будет прятаться за тучи.

Весь день в Новосибирске будет дуть юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Скорость порывов может достигать 8 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до отметки + 10 градусов.

Напомним, 30 августа по Новосибирску внезапно пронёсся ураган.