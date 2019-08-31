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Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

Рубрика: общество

02.09.2019 08:21

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Синоптики рассказали, каким будет первый рабочий день сентября; возможен дождь.

В первый рабочий день сентября в Новосибирске по-настоящему осенняя погода. 

Температура воздуха 2 сентября не поднимется выше отметки + 15 градусов Цельсия. Метеорологи не исключают, что в течение дня возможны дожди. Солнце всё время будет прятаться за тучи.

Весь день в Новосибирске будет дуть юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Скорость порывов может достигать 8 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до отметки + 10 градусов.

Напомним, 30 августа по Новосибирску внезапно пронёсся ураган.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область погода дождь

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Животных выпускают из-за решётки в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Прохладно и ветрено: погода в Новосибирске 2 сентября

сегодня 08:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Водитель «Лексуса» и ГБР не поделили парковку у пиццерии в Новосибирске

вчера 15:02 Хроника 0 Коммент.

Родители обрушили сайт льготных путёвок в детские лагеря Новосибирска

вчера 13:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:38 Общество 0 Коммент.

Рецидивист из Шахт порвал печень товарищу под Новосибирском

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Мотогонщик с подругой насмерть сбил женщину в Новосибирской области

вчера 10:55 Хроника 0 Коммент.

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вчера 08:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:59 Общество 0 Коммент.

Летние каникулы могут стать длиннее на один месяц

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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