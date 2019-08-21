«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

Фото пресс-службы Законодательного собрания НСО

Первоклассники Сузунской школы №2 получили гарантии учёбы в первую смену; директору школы в здании полувековой давности достался долгожданный сертификат на проектирование нового здания для начальной школы.

Почти тысяча учеников в Сузуне начали учебный год в две смены, но с надеждой переехать в современное здание через три года. Сегодня, 2 сентября пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области сообщила итоги визита председателя Андрея Шимкива в один из самых красивых районов региона.

Здание школы №2 в посёлке Сузун было построено более 50 лет назад и было рассчитано на 600 мест. За последние годы поток учеников вырос вдвое, сейчас из 900 школьников около 400 детей вынуждены ходить на уроки во вторую смену. С целью решения проблемы двухсменки школа была включена в областную программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, на 2022 год.

«Сегодня Сузунский район — это 3800 школьников, из них 440 первоклашек. Проектно-сметная документация на строительство здания начальной школы — просто необходима. Необходимо уходить от обучения в две смены, чтобы сделать жизнь школьников более комфортной. Мы просто обязаны продвинуться вперед, сделать все, чтобы дети могли заниматься в одну смену, качественно. Между тем, пока из трех школ Сузуна только в одной — первой — нет второй смены», – сообщил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Поздравив школьников и педагогов с началом нового учебного года, Андрей Шимкив вручил директору школы Ольге Попрыга долгожданный сертификат на изготовление проектно-сметной документации на строительство отдельного здания для начальной школы стоимостью в шесть миллионов рублей.

Директор также поблагодарила главу районной администрации и депутатов Заксобрания Андрея Шимкива и Евгения Покровского за три миллиона на ремонт отопления, полов и отмостков. Сузунская школа №301 получила более 145 тысяч рублей на снегоуборочную машину и оборудование для столовой, а также проектно-сметную документацию на пристройку со спортзалом. Но наиболее проблемной точкой стала основная школа села Шайдурово, где ученикам и учителям пришлось покинуть ветхое здание.

«Тяжелое положение сложилось в Шайдуровской школе. Мы были вынуждены перевести ребятишек заниматься в приспособленное помещение интерната, потому что школа аварийная. Её просто необходимо отремонтировать — там сильное хозяйство, красивое, большое село. Вообще, педагогический состав Сузунского района очень сильный. Наша задача — создать все условия, чтобы ребятишки из сельских школ занимались в столь же комфортной обстановке, что и городские школьники», – подчеркнул спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Напомним, 2 сентября новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников.