Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

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Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
02.09.2019 21:27
Фото от Владислава Савченкова
Мальчик переходил дорогу в неположенном месте; после ДТП он попал в больницу с ушибами и ссадинами.
Мужчина сбил пятилетнего ребёнка в Новосибирске. О ДТП Сиб.фм сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
По словам инспектора, мужчина на автомобиле Toyota Funcargo ехал по улице Римского-Корсакова. В это время пятилетний мальчик на самокате с двумя сверстниками переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил ребёнка. После аварии пострадавший попал в больницу с ушибами и ссадинами.
На данный момент сотрудники ГИБДД уточняют подробности происшествия.
«Хотелось бы также в связи с началом учебного года призвать родителей рассказать детям, где правильно переходить дорогу и о возможных опасностях на проезжей части, а также не отпускать совсем маленьких детей переходить дорогу самостоятельно», – советует Владислав Савченков.
Напомним, 22 августа 2019 года женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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