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Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 21:27

Фото от Владислава Савченкова

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте; после ДТП он попал в больницу с ушибами и ссадинами.

Мужчина сбил пятилетнего ребёнка в Новосибирске. О ДТП Сиб.фм сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По словам инспектора, мужчина на автомобиле Toyota Funcargo ехал по улице Римского-Корсакова. В это время пятилетний мальчик на самокате с двумя сверстниками переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил ребёнка. После аварии пострадавший попал в больницу с ушибами и ссадинами.

На данный момент сотрудники ГИБДД уточняют подробности происшествия.

«Хотелось бы также в связи с началом учебного года призвать родителей рассказать детям, где правильно переходить дорогу и о возможных опасностях на проезжей части, а также не отпускать совсем маленьких детей переходить дорогу самостоятельно», – советует Владислав Савченков.

Напомним, 22 августа 2019 года женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске.

 

Дарья Мелехова

Теги: ДТП дети Новосибирск

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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