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Рост уровня жизни в Новосибирске отмечают эксперты

Рубрика: общество

03.09.2019 07:46

Фото с сайта Pixabay.com

Столица Сибири заняла второе место по доступности хорошей работы и четвёртое по ценам на бизнес-ланчи.

В Новосибирске был отмечен рост уровня жизни относительно предыдущих лет. Такой вывод сделали эксперты исследовательского центра Superjob.ru.

Они опросили по тысяче жителей из более чем двух десятков городов России и узнали, как они оценивают свой мегаполис.

По итогам опроса Новосибирск занял второе место по доступности хорошей работы. 15 % респондентов сочли, что в городе легко найти удачное место заработка. Также 11 %  решили, что в столице Сибири легко получить взаимопомощь. По этому критерию мегаполис также встал на вторую позицию.

Согласно выводам экспертов, Новосибирск оказался на четвёртом месте по ценам на бизнес-ланчи. В нашем городе люди тратят на обед меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве, а 16 % респондентов рассказали, что обедают за счёт компании. В среднем новосибирцы тратят на ланч 270 рублей.

Кроме того, специалисты отметили в целом рост уровня жизни в Новосибирске по сравнению с 2017 годом. Например, респонденты отмечают улучшение качества автодорог, медицинской помощи и уровня безопасности, а также увеличение шансов получить помощь и найти хорошую работу.

Напомним, в июле 2019 года Новосибирск занял четвёртое место по уровню зарплаты в России.

Дарья Мелехова

Теги: рейтинг уровень жизни Новосибирск

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вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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