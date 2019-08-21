Рост уровня жизни в Новосибирске отмечают эксперты

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Столица Сибири заняла второе место по доступности хорошей работы и четвёртое по ценам на бизнес-ланчи.

В Новосибирске был отмечен рост уровня жизни относительно предыдущих лет. Такой вывод сделали эксперты исследовательского центра Superjob.ru.

Они опросили по тысяче жителей из более чем двух десятков городов России и узнали, как они оценивают свой мегаполис.

По итогам опроса Новосибирск занял второе место по доступности хорошей работы. 15 % респондентов сочли, что в городе легко найти удачное место заработка. Также 11 % решили, что в столице Сибири легко получить взаимопомощь. По этому критерию мегаполис также встал на вторую позицию.

Согласно выводам экспертов, Новосибирск оказался на четвёртом месте по ценам на бизнес-ланчи. В нашем городе люди тратят на обед меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве, а 16 % респондентов рассказали, что обедают за счёт компании. В среднем новосибирцы тратят на ланч 270 рублей.

Кроме того, специалисты отметили в целом рост уровня жизни в Новосибирске по сравнению с 2017 годом. Например, респонденты отмечают улучшение качества автодорог, медицинской помощи и уровня безопасности, а также увеличение шансов получить помощь и найти хорошую работу.

Напомним, в июле 2019 года Новосибирск занял четвёртое место по уровню зарплаты в России.