Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

фото пресс-службы законодательного собрания новосибирской области

Региональный центр спортивной гимнастики имени Евгения Подгорного был открыт в 2018 году; сейчас там работают три заслуженных тренера России.

Олимпийский чемпион и депутат законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный рассказал об особенностях нового гимнастического спорткомплекса, подобных которому в мире единицы. По словам парламентария, уже прошли переговоры с мэром города Анатолием Локтем на тему установки дополнительной остановки общественного транспорта и укладки «зебры» рядом с центром.

Самый большой в Новосибирске гимнастический комплекс на улице Георгия Колонды был торжественно открыт в декабре 2018 года. В нём есть большой зал размером 96 на 42 метра, тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки, медицинский кабинет и восстановительный кабинет. Главная отличительная особенность центра – в нём могут проводиться как обычные тренировки, так и выступления.

«Все снаряды, материалы помостов, всё без исключения абсолютно соответствует тем залам, в которых проводились соревнования гимнастов на предыдущей Олимпиаде, и на чём будут выступать спортсмены в 2020 году в Токио. Снаряды и оборудование только от ведущего мирового производителя – немецкой фирмы – так что наши ребятишки с самого начала тренируются в лучших условиях, и гимнасты высокого уровня, занимающиеся в центре, приезжая на любые соревнования, не сталкиваются с проблемой адаптации к снарядам», – отметил Евгений Подгорный.

Депутат поделился личными воспоминаниями о своём спортивном прошлом. Когда он начинал заниматься в подвале ДК имени Горького, в зале не было двух снарядов в принципе, так как их некуда было ставить. По словам парламентария, у современных детей есть все возможности, чтобы завоёвывать медали и покорять новые вершины.

Новосибирская область уже подала заявку на проведение в 2020 году чемпионата Сибирского федерального округа и Кубка России. Вполне вероятно, что, если всё сложится хорошо, соревнования пройдут именно в новом центре.

В настоящее время в спортивном комплексе работают три заслуженных тренера России, которые готовят детей в современнейшем зале, где всё устроено на олимпийском уровне. Также недавно в Новосибирск переехали два тренера из Ленинск-Кузнецкого.

«Сейчас начинается полноценная работа на результат. Наш гимнаст Иван Стретович на всемирной Универсиаде завоевал четыре медали. На Кубке России, который проходил буквально неделю назад, у него "серебро" в многоборье», – отметил депутат.

Спортсмен Иван Стретович уже постепенно завоёвывает себе место в команде на Олимпийские игры. Тренируясь в центре имени Евгения Подгорного, он вдохновляет юных гимнастов на новые свершения. По мнению парламентария, эти дети, несомненно, в будущем прославят Новосибирскую область.

Напомним, 30 августа стало известно, что в Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова.