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Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний
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Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знанийРубрика: общество
03.09.2019 08:19
Фото со страницы Сергея Лазарева в социальной сети Instagram
Популярный певец рассказал, что не любил начало учебного года в детстве; на фото вместе с будущей звездой две его одноклассницы.
Сергей Лазарев поделился своей детской фотографией со Дня знаний. Снимок появился сегодня, 2 сентября, на странице звезды в социальной сети Instagram. На фото будущая звезда идёт в первый класс.
В подписи к фотографии певец рассказал, что его недовольное лицо символизирует то, как он «любил» ходить в школу в детстве. Рядом с Лазаревым на фото две девочки, с которыми он учился. Их лица тоже демонстрируют далеко не восторг от происходящего.
Однако сейчас звезда на позитиве и поздравляет всех школьников с праздником, сопровождая пост весёлыми смайликами.
В комментариях подписчики Лазарева смеются над тем, как он «испортил» фотографию девочек.
«Сейчас я вам кадр испорчу, модельки, ха-ха-ха», – предполагает мысли Сергея в тот момент одна из его фанаток.
Напомним, в июле 2019 года Сергей Лазарев призвал власти спасти Сибирь.
Дарья Мелехова
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