Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний

Фото со страницы Сергея Лазарева в социальной сети Instagram

Популярный певец рассказал, что не любил начало учебного года в детстве; на фото вместе с будущей звездой две его одноклассницы.

Сергей Лазарев поделился своей детской фотографией со Дня знаний. Снимок появился сегодня, 2 сентября, на странице звезды в социальной сети Instagram. На фото будущая звезда идёт в первый класс.

В подписи к фотографии певец рассказал, что его недовольное лицо символизирует то, как он «любил» ходить в школу в детстве. Рядом с Лазаревым на фото две девочки, с которыми он учился. Их лица тоже демонстрируют далеко не восторг от происходящего.

Однако сейчас звезда на позитиве и поздравляет всех школьников с праздником, сопровождая пост весёлыми смайликами.

В комментариях подписчики Лазарева смеются над тем, как он «испортил» фотографию девочек.

«Сейчас я вам кадр испорчу, модельки, ха-ха-ха», – предполагает мысли Сергея в тот момент одна из его фанаток.

Напомним, в июле 2019 года Сергей Лазарев призвал власти спасти Сибирь.