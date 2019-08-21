Школьника придавила насмерть мраморная плита

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Школьника придавила насмерть мраморная плитаРубрика: проиcшествия
02.09.2019 16:53
Фото дворца культуры Самары
Накануне Дня знаний в Самаре на ребёнка упала мраморная плита со здания местного ДК; прокуратура начала проверку по факту гибели школьника.
С колонны здания Дворца культуры на 10-летнего ребёнка обрушилась мраморная плита, сообщает СК РФ по Самарской области. Плита упала на школьника с высоты 1-1,5 метра. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Местные СМИ добавляют, что мальчик повис на выступе колонны, после чего одна из плит весом около 120 кг придавила школьника. Следователи оценивают действия должностных лиц и администрации ДК при обслуживании здания.
После гибели мальчика отменили торжественную линейку на одной из площадей города.
Напомним, в Новосибирске в марте на девочку обрушилась глыба льда.
Эмиль Фукс
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