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Школьника придавила насмерть мраморная плита

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 16:53

Фото дворца культуры Самары

Накануне Дня знаний в Самаре на ребёнка упала мраморная плита со здания местного ДК; прокуратура начала проверку по факту гибели школьника. 

С колонны здания Дворца культуры на 10-летнего ребёнка обрушилась мраморная плита, сообщает СК РФ по Самарской области. Плита упала на школьника с высоты 1-1,5 метра. От полученных травм мальчик скончался на месте. 

Местные СМИ добавляют, что мальчик повис на выступе колонны, после чего одна из плит весом около 120 кг придавила школьника. Следователи оценивают действия должностных лиц и администрации ДК при обслуживании здания.

После гибели мальчика отменили торжественную линейку на одной из площадей города. 

Напомним, в Новосибирске в марте на девочку обрушилась глыба льда. 

Эмиль Фукс

Теги: трагедия

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Лента новостей

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сегодня 17:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

сегодня 16:44 Общество 0 Коммент.

ФСБ задержала торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

сегодня 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

сегодня 11:54 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся роддом

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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