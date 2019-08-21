Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

фото из группы «Подслушано Юрга» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Кемерова купила мясо для шашлыка в магазине; в одном из кусков свинины она обнаружила иглу.

В Кемерове женщина купила в супермаркете мясо для шашлыка, в котором нашла иглу от медицинского шприца. Информация об этом появилась в группе «Подслушано Юрга» в социальной сети «ВКонтакте».

В социальных сетях жительница Кемерова написала, что её «возмущению нет предела». Фотографиями своей находки она решила поделиться, чтобы предостеречь людей.

Комментаторы предположили, что игла могла сломаться во время инъекции в него соли и маринада. Некоторые высказали мнение, что острый предмет мог застрять, когда ещё живой свинье делали укол. В целом люди считают, что лучше самому мариновать мясо – так безопаснее.

Напомним, 29 августа жительницу Новосибирска расстроила муха в булке.