Сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты

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Сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красотыРубрика: общество, woman
02.09.2019 13:16
фото с портала Flamp.ru
В Новосибирске женщина превратилась в неформала после посещения парикмахерской; ей не удаётся избавиться от малинового оттенка.
Жительница Новосибирска Татьяна совершила ужасную ошибку, записавшись на приём в местный салон красоты. Фотографиями получившегося кошмара она поделилась на портале Flamp.
«Ужасно просто ужасно!! Пришла сюда в салон, изначально переписывалась в контакте, всё объяснила что хочу, мне 39 лет покрасили как 15 летнего неформала, к стрижке особых претензий нет, но это не то что я хотела, я три дня в глубокой депрессии», – пишет расстроенная Татьяна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Как признаётся женщина, даже после перекрашивания в шоколадный цвет «мощный» малиновый оттенок остался на месте.
Пользователи интернета от души посочувствовали бедной женщине. Однако некоторые отметили и позитивную сторону произошедшего: по их словам, новый стиль очень идёт Татьяне и сильно молодит её.
Напомним, жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей.
Никита Минин
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