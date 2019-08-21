Сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты

фото с портала Flamp.ru

В Новосибирске женщина превратилась в неформала после посещения парикмахерской; ей не удаётся избавиться от малинового оттенка.

Жительница Новосибирска Татьяна совершила ужасную ошибку, записавшись на приём в местный салон красоты. Фотографиями получившегося кошмара она поделилась на портале Flamp.

«Ужасно просто ужасно!! Пришла сюда в салон, изначально переписывалась в контакте, всё объяснила что хочу, мне 39 лет покрасили как 15 летнего неформала, к стрижке особых претензий нет, но это не то что я хотела, я три дня в глубокой депрессии», – пишет расстроенная Татьяна (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Как признаётся женщина, даже после перекрашивания в шоколадный цвет «мощный» малиновый оттенок остался на месте.

Пользователи интернета от души посочувствовали бедной женщине. Однако некоторые отметили и позитивную сторону произошедшего: по их словам, новый стиль очень идёт Татьяне и сильно молодит её.

Напомним, жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей.