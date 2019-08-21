Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

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С 1 сентября вступают в силу несколько важных законов; изменения касаются любителей кино и театров, студентов и призывников.

Что нового в российском законодательстве появилось с первым днём осени, разбирались корреспонденты Сиб.фм.

С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает продажи билетов на культурные или спортивные мероприятия с большой наценкой. Комиссия для посредников ограничится 10 % от стоимости посещения. По мнению разработчиков закона, от этого прежде всего выиграет потребитель, поскольку он не будет переплачивать за билет в несколько раз больше официальной цены.

Ещё одно нововведение – с 1 сентября в населённых пунктах, где отсутствует нотариус, его заменят главы местных администраций. Заверить документы могут только те граждане, которые зарегистрированы в населённом пункте. Однако для составления завещания или заверения документов на недвижимость нужно будет обращаться непосредственно в нотариальную контору.

Призывники смогут отказаться с 1 сентября от предоставленной им отсрочки от службы в армии. Для этого они должны написать заявление в призывную комиссию. Этим правом могут воспользоваться молодые люди до 27 лет, у которых есть отсрочка в связи с учёной степенью, сыновья или братья погибших военнослужащих и студенты вузов.

Также с 1 сентября вступают в силу поправки в Уголовно-процессуальный, Гражданский кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства. Аудиозапись судебных заседаний первой и апелляционных инстанций станет обязательной. Исключение составят закрытые заседания.

Напомним, 31 июля стало известно об изменениях, вступающих в силу 1 августа.