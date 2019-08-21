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Три четверти новосибирцев определились со своим кандидатом в мэры

Рубрика: общество

02.09.2019 15:35

Фото из архива Сиб.фм

Около 75 % жителей Новосибирска, собирающихся участвовать в голосовании, определились со своим выбором; основная борьба развернётся лишь за второе место.

В Новосибирске провели телефонный опрос о предстоящих 8 сентября выборах мэра. В нём приняли участие около 1500 жителей.

По сообщению Института политики и технологии, который организовал социологическое исследование, только 25 % опрошенных ещё не определились с кандидатурой мэра. При этом исследователи отмечают, что число неопределившихся заметно снизилось по сравнению с майскими и июньскими опросами, когда назвать своего фаворита чётко не могли 44 % участников.

Большинство опрошенных – 45 %, на посту мэра видят действующего главу города Анатолия Локтя. Второе место занимает самовыдвиженец Сергей Бойко. За него готовы проголосовать 9,5 %. Ровно на один процент отстала представитель партии «Российский общенародный союз» Наталья Пинус. Ей готовы отдать свои голоса 8,5 % опрошенных.

6,5 % избирателей хотят видеть в кресле мэра представителя ЛДПР Евгения Лебедева. За бывшего вице-мэра и спасателя Данияра Сафиуллина готовы проголосовать 4 %. За представителя партии «Справедливая Россия» Виктора Козодоя готовы проголосовать 3 %. На полпроцента отстала от него «зелёная» Дарья Украинцева. За Юлию Сапину, выдвинутую партией «Гражданская платформа», отдали бы голоса 2 % опрошенных.

Рейтинг остальных кандидатов не превышает статистическую погрешность.

В исследовании ИПИТ отмечено, что явка на выборах мэра Новосибирска прогнозируется на уровне 29 %.

«К концу августа электоральная ситуация в Новосибирске существенно не изменилась. Лидеры предвыборной гонки сохранили свои позиции в сравнении с данными, полученными по итогам предыдущих исследований», – сообщили в Институте политики технологий.

Действующий мэр Анатолий Локоть продолжает удерживать лидирующие позиции в предвыборной гонке со значительным отрывом от ближайших преследователей. Немного выросла поддержка Сергея Бойко и снизилась у Евгения Лебедева.

При этом не изменился уровень антирейтинга. Самый высокий у Сергея Бойко – 25 %. У Анатолия Локтя, Евгения Лебедева, Натальи Пинус и Данияра Сафиуллина он в пределах 10-12 %. 

Опрос проводился 22-28 августа среди жителей Новосибирска старше 18 лет. Предельная погрешность составляет 3,5 %.

Напомним, 29 августа Центральный районный суд Новосибирска не снял с выборов Анатолия Локтя. 

 

Анатолий Якимов

Теги: выборы Новосибирск рейтинг

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