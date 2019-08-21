Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

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Труп в луже крови нашли на новосибирских улицахРубрика: проиcшествия
02.09.2019 20:12
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Труп мужчины обнаружили прохожие; следователи уже задержали подозреваемого.
Окровавленное тело с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 2 сентября, возле дома №16 по ул. Ватутина. О произошедшем Сиб.фм рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают причину смерти.
На данный момент подозреваемый задержан по «горячим» следам, а по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Напомним, в сентябре 2019 года отец убил больную двухмесячную дочь.
Дарья Мелехова
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