Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Труп мужчины обнаружили прохожие; следователи уже задержали подозреваемого.

Окровавленное тело с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 2 сентября, возле дома №16 по ул. Ватутина. О произошедшем Сиб.фм рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают причину смерти.

На данный момент подозреваемый задержан по «горячим» следам, а по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, в сентябре 2019 года отец убил больную двухмесячную дочь.