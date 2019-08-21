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Труп в луже крови нашли на новосибирских улицах

Рубрика: проиcшествия

02.09.2019 20:12

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Труп мужчины обнаружили прохожие; следователи уже задержали подозреваемого.

Окровавленное тело с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 2 сентября, возле дома №16 по ул. Ватутина. О произошедшем Сиб.фм рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают причину смерти. 

На данный момент подозреваемый задержан по «горячим» следам, а по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, в сентябре 2019 года отец убил больную двухмесячную дочь.

Дарья Мелехова

Теги: убийство Следственный комитет Новосибирск

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Лента новостей

Предложить новость

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

вчера 19:45 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

вчера 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

вчера 11:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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