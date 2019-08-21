Учёные создали перспективную вакцину для борьбы с ВИЧ

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Учёные создали перспективную вакцину для борьбы с ВИЧРубрика: общество, наука
03.09.2019 07:24
фото с сайта pixabay.com
Американские учёные создали препарат, который активирует производство антител к вирусу иммунодефицита человека; вакцину уже протестировали на обезьянах.
Исследователи из Школы медицины Маунт-Синай создали препарат, который в будущем может помочь людям в борьбе с ВИЧ. Информация об этом появилась в издании Naked Science.
Прежде всего учёные определили, какая часть вируса может вступать в контакт с антителами. Это было необходимо, так как после такого взаимодействия происходит целый ряд реакций, который в результате приводит к смерти вируса и заражённых им клеток.
Полученный исследователями препарат активирует производство необходимых для этого антител. Вакцина состоит из протеина gp120 и трёх рекомбинантных белков, которые вызывают разрушение оболочки ВИЧ.
Особенность вакцины в том, что она не содержит опасных веществ и вируса в активной форме. Препарат уже был протестирован на обезьянах, у которых такая прививка индуцировала необходимые антитела. Следующий шаг – испытания на людях.
Напомним, в середине июля стало известно, что качество помощи ВИЧ-инфицированным повысят в Новосибирской области.
Никита Минин
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