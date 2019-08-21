В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

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В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспортаРубрика: общество
02.09.2019 12:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Губернатор Новосибирской области поддержал программу развития пассажирского транспорта в Новосибирске; самый сложный вопрос – обновление подвижного состава.
Мэр Новосибирска представил губернатору программу развития общественного транспорта в мегаполисе. Андрей Травников поддержал инициативу Анатолия Локтя.
«Для нас было важно вместе с Андреем Александровичем проанализировать состояние наземного пассажирского транспорта в Новосибирске. Общая позиция – абсолютный приоритет общественному пассажирскому транспорту. Рассмотрели проблемы автобусного движения, маршрутной сети, городского электротранспорта, и наметили пути их развития: определили объёмы обновления подвижного состава. Уверен, эти решения положительно скажутся на качестве и комфорте пассажирских перевозок в Новосибирске», – сообщил Анатолий Локоть.
По оценке губернатора, самый сложный вопрос – обновление подвижного состава.
«Мы обсудили и объём обновления общественного транспорта на ближайшие четыре года. Только автобусов нам нужно приобретать ежегодно по 100 штук, примерно такие же параметры распространяются на троллейбусы и трамваи. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции. Мы рассмотрели все варианты повышения эффективности работы городского общественного транспорта. Я с ними согласен и поддерживаю», – высказал свою позицию губернатор Андрей Травников.
Сегодня в Новосибирске маршрутная сеть включает 158 маршрутов. Из них 79 – автобусные, 14 – троллейбусные, 11 – трамвайные и 54 – маршрутное такси.
Основная идея концепции заключается в строительстве транспортного каркаса на базе рельсового транспорта – городской электрички, метро и трамвая. К этому добавят магистральные и подвозящие маршруты автобусов и троллейбусов. Все они будут увязаны на пересадочных пунктах.
Первым этапом необходимо купить 50 автобусов за счёт субсидии минпромторга. Уже определены маршруты, на которые выйдут новые машины: № 7, 23, 36, 45, 88. Приобретение новых автобусов позволит расширить маршрутную сеть и увеличить перевозки в Советском, Кировском и Ленинском районах. Это повысит качество услуг в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Программа также предусматривает обновление троллейбусного парка. На первом этапе планируется приобретение 24 машин с автономным ходом. Это позволит решить проблемы жителей сразу трёх микрорайонов: Новомарусина, Дивногорского и Южно-Чемского.
Обновление ждёт и трамвайный парк. В год планируют приобретать не менее 10 трамваев. Планируется минимизировать дублирующие маршруты.
Напомним, в середине июля долги «Горэлектротранспорта» списали на заниженную стоимость проезда.
Татьяна Картавых
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