В Новосибирске загорелся роддом

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Возгорание в родильном доме № 7 в Первомайском районе произошло 1 сентября; из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек.

В новосибирском роддоме № 7 на проспекте Героев Революции в воскресенье в 15:40 начался пожар. К его ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 57 человек личного состава.

Как сообщили журналисту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в здании загорелась кровля.

«К моменту прибытия пожарных на третьем этаже здания наблюдалось незначительное задымление. 28 человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал», – уточнили в пресс-службе.

В результате возгорания на кровле в межпанельном шве оказалась повреждена пакля. Пожарным пришлось вскрывать швы и пустоты. Полностью пожар был ликвидирован в 17:40.

Напомним, 24 августа в Новосибирске горели сразу два дома на Лесоперевалке.