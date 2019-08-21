В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

Фото Сиб.фм

Билеты на самолёт в среднем в 2019 году подорожают на 10 %; эксперты это связывают с увеличением стоимости авиакеросина.

По итогам года авиабилеты станут дороже примерно на 10 %. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Как отмечают специалисты, в I квартале авиаперевозчики потеряли 45 миллиардов рублей, это на 32 % больше, чем за весь 2018 год, когда операционные убытки авиакомпаний составили около 54 млрд рублей. Для авиакомпаний I и IV кварталы года всегда убыточны, а II и III – прибыльны. Но в этом году в связи с ростом стоимости авиакеросина увеличения дохода в авиакомпаниях не ждут.

Кроме того, на снижение выручки перевозчиков влияют аэропортовые сборы, что заставит также повышать стоимость перелёта.

При этом введённый правительством России демпфер позволяет перевозчикам получить компенсацию, если экспортная цена на авиакеросин превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. Однако представители почти всех авиакомпаний придерживаются мнения, что эта мера поддержки на размер убытков уже повлиять не сможет.

Напомним, 2 июля стало известно о десятипроцентном росте цен на мясо.